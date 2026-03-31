“Uno se enamora de quien quiere”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en Secreto en la montaña

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe interpretarán a la pareja protagónica de la histórica película “Secreto en la montaña” y, en este marco, el director Javier Daulte refutó el contexto social del film que no avalaba un romance entre personas del mismo género: “Uno se enamora de quien quiere”.

La historia se subirá por primera vez a las tablas y ocurrirá en plena calle Corrientes de Buenos Aires, por lo que el dúo protagónico quedará en manos de dos artistas de renombre como Vicuña y Lamothe.

Junto a los intérpretes Roberto Castro y Laura Paredes y con producción de Adrián Suar, el espectáculo aborda ejes como el amor prohibido y la tensión emocional, ambos atravesados por la sensibilidad que busca construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana.

La narrativa se ambienta en el interior profundo de Estados Unidos y cuenta la historia de un vínculo intenso entre dos jóvenes vaqueros — Jack Twist y Ennis del Mar — que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena.

En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge el amor y, al finalizar la temporada del cuidado de ovejas, cada uno retoma su vida. Sin embargo, Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia.

La conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

En tanto, previo al estreno en Multiteatro, Daulte sostuvo: “Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, si no imposible, por lo menos muy doloroso”.

“Jack y Ennis, dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional, no se lo propusieron: el amor les ocurrió. En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa”, cerró el artista.

Fuente: Noticias Argentinas.