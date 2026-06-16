Michel: “Hay que concentrarse en los problemas de la gente, la interna partidaria no cambia la vida de nadie”

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) se refirió a la decisión del Congreso partidario que el fin de semana expulsó al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, a su abogado, Guillermo Reggiardo, y sancionó a otros dirigentes. También criticó la política económica del gobierno nacional y el alineamiento del gobernador Rogelio Frigerio.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel aseguró que “no se armó ningún revuelo, fue un Congreso extremadamente tranquilo, salvo por dos minutos donde hubo un ida y vuelta verbal, pero después fue algo totalmente normal y en línea con cualquier tipo de Congreso” y aclaró: “Yo no soy congresal, fui invitado como legislador nacional”.

En cuanto a las expulsiones, explicó: “Es muy sencillo, el peronismo no puede tener adentro trabajando gente que hoy reporta y trabaja para (Rogelio) Frigerio, que para lo único que construye es para debilitar al peronismo y para ser funcional a Frigerio y su banda. El Congreso respetó o siguió en línea con lo que había resuelto el Tribunal de Ética y las personas que hoy trabajan para Frigerio, que supuestamente dicen estar dentro del peronismo, pero a lo único que se dedican es a agredir, a insultar, a faltar al respeto, ya con un nivel de necesidad de otro tipo de atención, vinculada a alguna patología o algo así, que siga trabajando para Frigerio, pero desde el espacio político de Frigerio, no del peronismo”.

Sobre la diferencia de sanción hacia otros dirigentes, indicó que “a eso lo dejó en claro el dictamen; la decisión más drástica que se tomó tiene que ver con el nivel de la agresión personal, de denuncias y de judicialización de todas las decisiones dentro del partido, está vinculado a eso. El resto, lo único que se hizo fue aplicar la Carta Orgánica, que se aplica a cualquier dirigente, de que si se va por afuera tiene que ser suspendido en la afiliación. Es simplemente respetar lo que ya dispone la Carta Orgánica, nada más que eso”.

Consultado respecto de los motivos por los cuales no se sancionó a los dirigentes de UPCN, José Ángel Allende y Carina Domínguez, que se presentan en apoyo del gobierno provincial, Michel explicitó que “se pusieron en la consideración únicamente los dictámenes emitidos por el Tribunal de Ética. Ahí hay un proceso de otros dirigentes, no estoy al tanto de cuál es, pero el Tribunal de Ética tiene a cargo el resto. Es una cuestión de respetar la Carta Orgánica, se avanza con los dictámenes que el Tribunal de Ética ya dé por finalizado”.

En cuanto a las críticas de otros dirigentes del PJ que no acuerdan con la decisión del Congreso partidario, como Blanca Osuna, el legislador nacional planteó que “hubo una votación, había un escribano presente y todo el proceso se llevó adelante respetando la Carta Orgánica, que es un poco la ley a la que se adecua el funcionamiento del partido. Se votó por mayoría, cada uno tiene derecho a decir su opinión, acá nadie tiene la verdad, cada uno tiene su verdad relativa, pero esto se votó y la mayoría dispuso avanzar en una línea. Yo respeto la decisión de cada uno, ya el Congreso votó y lo hizo respetando el proceso interno que dispone la Carta Orgánica, no hay mucho más para decir de eso, después cada uno está en todo su derecho a dar su opinión y pensar lo que crea conveniente”.

“Nosotros en el último proceso electoral, tal vez ese espacio político más vinculado a ese sector decidió ir por afuera del peronismo, sacó menos de cuatro puntos, salió cuarto, perdió con el voto en blanco, ya la ciudadanía dio su opinión, no es algo que nos toque opinar a nosotros. Hay que respetar, hay que ser amplios en esta construcción como la que llevamos adelante y trabajamos ayer desde Concepción del Uruguay, escuchando a todos los sectores, escuchando a los trabajadores; la verdad, yo creo que la interna del peronismo, la interna de los partidos políticos, no le cambia la vida a nadie, no le cambia la vida a ningún ciudadano, por eso rápidamente dimos vuelta la página y ayer tuvimos una actividad muy importante en Concepción del Uruguay, donde además de debatir ideas y proyectos de futuro, de actividades vinculadas tanto a los entrerrianos como es el sector agroindustrial, tuvimos una larga charla con los trabajadores afectados por la crisis de Tres Arroyos. Hay que concentrarse en los problemas de la gente, hablar de la interna partidaria, es algo que hay que hacer porque está dentro de los estatutos, de la Carta Orgánica, pero creo que no le interesa a nadie de la ciudadanía común y no le cambia la vida a nadie”, analizó.

Acción ante conflictos laborales

Consultado por las posibles acciones a realizar para resolver el conflicto de Granja Tres Arroyos, Michel sostuvo que “se pueden hacer muchas cosas, y las estamos haciendo. En primer lugar, plantearle a la ciudadanía que lo que Milei quiere no es aplicar un programa económico a la Argentina, lo que quiere es imponer un modelo social. A esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo que quiere Milei es peruanizar la economía argentina. ¿Qué es esto? Destruir la clase media, destruir la industria, que no haya un salario con poder adquisitivo, y en eso está avanzando, y lo está haciendo en términos muy rápidos”.

Al respecto ahondó: “Hablando de la crisis de Tres Arroyos, también tenemos que hablar de que uno de los orígenes para que se dé esta cuestión es la apertura indiscriminada de importaciones. En promedio, Argentina del año 2001 al año 2025, por cada 100 toneladas de pollo que exportaba, importaba 4. En el primer semestre del 2026, de cada 100 toneladas de pollo exportadas, se importaron 29. Esos datos son públicos, con lo cual esta apertura indiscriminada de importaciones está afectando de manera importante la producción local. En segundo lugar, ayer hubo una situación muy importante, que es que vino uno de los secretarios generales del Triunvirato de la CGT, Cristian Jerónimo, para reunirse de manera personal con los delegados y algunos de los trabajadores de Tres Arroyos, y hay un compromiso parte de ellos de convocar a todos los dirigentes de la provincia de Entre Ríos, incluido el gobernador, a la CGT para darle una solución a esto”.

“Yo escuché al gobernador decir que era una cuestión de Estado el problema de Tres Arroyos, y después uno lo ve que los fines de semana está tuiteando actividades totalmente superfluas que no le cambian la vida a nadie, y no se ocupan de resolver los verdaderos problemas. Él tiene a mano al agente financiero de la provincia, que es el Banco Bersa, y si tanto está necesitando fondos, podría pedirle que el agente financiero de la provincia, que gana millones y millones de pesos todos los años, pueda hacer un esfuerzo, y no digo regalar plata, sino financiar a una producción tan importante como es la avícola en la provincia. Eso lo podría hacer, y no lo está haciendo. Ya nos tiene acostumbrados a eso, y la verdad que perder tiempo hablando de Frigerio en la provincia no tiene sentido, porque es un empleado de Milei, que lo único que hace es aplicar las políticas de Milei, y no tiene ninguna capacidad política de cambiar la vida ni la realidad de nadie en la provincia”, criticó.

En contraposición, aseveró: “Lo que vamos a hacer es dialogar, visibilizar el problema, y esperar la convocatoria de la CGT para que vengan todos los actores de la política para, de alguna forma, ver cómo se puede resolver esto, que –reitero- tiene que ver también con el modelo social que le quieren aplicar a la Argentina”.

En el mismo contexto, sobre el conflicto que sostienen los exchoferes de colectivos en Paraná, Michel aseguró que “a ese proceso lo estoy siguiendo de cerca, estuvimos siguiendo de cerca las acciones judiciales que llevaron adelante, y de manera muy llamativa lo que resolvieron algunos jueces de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que ya se está en proceso de resolver”.

“Hay que entenderlo en su contexto a esto. El modelo económico hoy se apoya o es impulsado por sectores que generan el 10% de puestos de trabajo, pero la construcción, el comercio y la industria que generan el 50% de los puestos de trabajo en la Argentina, están totalmente deprimidos, aplanados, con lo cual eso empuja la actividad económica para abajo. Si a eso se le suma la caída en la recaudación, que implica una menor coparticipación –ya van 10 meses consecutivos de caída de la recaudación del IVA, que es el principal impuesto coparticipable- lo que hace es que cada vez más los intendentes se tienen que hacer cargo de más servicios, sin los recursos necesarios. Y la gente cuando va a reclamar no distingue si el problema es con el Presidente, el gobernador o el intendente. Va y reclama y está en su derecho hacerlo. Reitero, el programa económico que quieren aplicar tiene un objetivo que es cambiar de raíz el modelo social de la Argentina. Una Argentina sin clase media, sin industria, sin educación gratuita de calidad, sin salud pública, con todas las limitaciones que tiene la salud pública gratuita en la Argentina. Ese es el problema de fondo y eso es lo que hay que discutir. Después nos vamos a tener que ocupar de un montón de situaciones en el medio, pero no hay que perder de vista que el objetivo principal es cambiar de raíz el modelo social de la Argentina, terminar de peruanizar la economía argentina, abriendo en dos la sociedad. Una porción que esté bien traccionado por los sectores económicos vinculados a la minería, al petróleo y al gas, y el resto de las actividades económicas totalmente caídas sin traccionar”, refirió.

Polémica con Adorni

Por último, en cuanto al escándalo por el patrimonio no declarado del Jefe de Gabinete nacional y exvocero presidencial, Manuel Adorni, y una posible moción de censura, Michel apuntó: “Ya está claro cómo vamos a avanzar en esta línea. Acá lo que falta definir es qué van a hacer los gobernadores alineados con el gobierno, si van a poner los votos o no para avanzar. Nosotros ya tenemos una decisión tomada para avanzar en esa línea”.

De todos modos, aclaró que “la sesión que está convocada no es para tratar la moción de censura, sino para instar al dictamen dentro de las comisiones para avanzar con la moción. El Senado está más avanzado, pero todavía no he podido hablar con ningún senador. Pensaba hacerlo por la tarde con el presidente del bloque del Senado para estar más al tanto de cómo tenían pensado ellos o qué alianzas parlamentarias estaban haciendo para avanzar en esta línea. De la Cámara de Diputados, el quórum y los votos necesarios para avanzar, los del peronismo están, falta que se definan los votos de algunos gobernadores que responden o que están alineados con el gobierno”.