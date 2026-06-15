Lionel Scaloni no confirmó el equipo y avisó: “En esta copa no hay partidos fáciles”

A pocas horas del inicio de su participación en la Copa del Mundo, la selección argentina de fútbol ultima los preparativos en la ciudad de Kansas, sede que albergará su debut frente a Argelia este martes a las 22 (hora argentina) por la primera fecha del Grupo J. En la antesala de este enfrentamiento crucial, el entrenador Lionel Scaloni y el defensor Nicolás Otamendi ofrecieron una conferencia de prensa donde expusieron sus visiones sobre la madurez del equipo, el estado físico de los referentes y el peso emocional que conlleva la defensa de la camiseta nacional.

“Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles", advirtió el director técnico argentino que además destacó que llegan en un “buen momento” al estreno en el Mundial. "Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento”, subrayó.

Scaloni enfatizó la importancia de mantener la estabilidad más allá de las presiones por ser los campeones del mundo: "Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso".

Respecto a la disponibilidad del arquero titular, quien sufrió una fractura en un dedo antes de sumarse al plantel, el estratega brindó un parte médico optimista: "Emiliano (Martínez) está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

En relación con el esquema táctico y la flexibilidad del once inicial (el domingo probó con 3 defensores, Scaloni admitió: "Siempre probamos variantes, son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido. La esencia del equipo será la misma, pero sí hemos probado opciones".

El entrenador analizó el factor psicológico como determinante para el rendimiento de sus dirigidos: "En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase".

Sobre las figuras clave del plantel y la recuperación física de los delanteros, Scaloni despejó dudas sobre la convocatoria: "Leo (Messi) siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián (Álvarez) tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana (martes) está disponible y es opción".

El técnico valoró la calidad del rival africano y la complejidad que presenta esta edición del torneo: "Creo que vamos a enfrentar a una buena selección, Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles".

Acerca de las condiciones logísticas y el entorno en Kansas, Scaloni se mostró conforme: "La ciudad de Kansas nos ha recibido muy bien. Hace calor pero para los entrenamientos está bien y el centro de trabajo nuestro es impecable".

Al evaluar el perfil táctico del conjunto argelino, el seleccionador anticipó un desafío estratégico: "Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles".

En un plano más personal, Scaloni reflexionó sobre la carga emocional del rol: "Estoy igual o peor que la primera vez, en cuanto a que me voy emocionando cada vez más. Así es nuestra cultura y está bien que así sea".

Finalmente, el entrenador reafirmó su filosofía de juego ante la inminencia del debut: "La garra ayuda a sacar alguna solución, pero creo que lo principal es intentar jugar bien y eso es lo que nos ha llevado hasta acá".





El legado y la convicción de Nicolás Otamendi

El defensor central expresó la profundidad emocional que le genera transitar su cuarta Copa del Mundo: "Disfruto de estos momentos, porque será mi último Mundial con la selección. Disfruto la competición, el día a día, a mis compañeros, este es mi cuarto Mundial y es maravilloso defender los colores de mi país".

Sobre el nivel de exigencia y la mentalidad del plantel, Otamendi subrayó la necesidad de mantener la competitividad: "Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición. Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar".

En relación con el recambio generacional y la intensidad en los entrenamientos, el experimentado central celebró la energía de los más jóvenes: "Creo que los jóvenes de la selección están cada vez más metidos, ponen a los más grandes en situación de competencia sana, y eso hace que Argentina siga dando el máximo para llegar a instancias finales".

Otamendi repasó su trayectoria personal y el camino que lo llevó a mantenerse en la élite tras el éxito en la última Copa del Mundo: "Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá, pero me mentalicé para seguir y decidí los momentos. Me preparé de la mejor forma gracias a la competencia frecuente y estoy agradecido de tener la chance que hoy tengo".

Sobre su vínculo profundo con la identidad nacional y la responsabilidad que conlleva vestir la celeste y blanca, el futbolista manifestó su gratitud: "Creo que desde que el argentino nace, en mi caso profesional, uno sueña con ganar un título con la selección. Soy un agradecido y estoy feliz por el momento que me toca vivir; trato de disfrutarlo con responsabilidad".

Al abordar la inevitable cercanía del retiro internacional, Otamendi no ocultó su sensibilidad: "Trato de vivir el día a día y disfrutar de mis compañeros y lo que vivo momento a momento. Cuando estoy en familia y pienso que esto se terminará pronto sí me pongo sensible. Vamos a luchar por todo".

Consultado sobre compartir cancha con Lionel Messi, el defensor reafirmó su admiración: "Creo que siempre voy a disfrutar de haber compartido tanto tiempo con el mejor de todos, tantos momentos con Leo".

Por último, el zaguero analizó el cambio de paradigma mental del equipo tras los logros recientes: "Necesitábamos poder desbloquear esos momentos en los que nos tocó jugar finales y no pudimos ganar. Hicimos el clic ganando en el Maracaná (la Copa América 2021) y nosotros somos muy conscientes de lo que vino después, de la unión del país y lo que pasó en Qatar".