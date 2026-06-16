Deportes

TC en Rafaela: con los entrerrianos Werner y Bonelli, son 55 los pilotos inscriptos

16 de Junio de 2026 - 20:39
Mariano Werner

El paranaense Mariano Werner es uno de los 55 aspirantes a la Carrera de los Millones. (Foto: ACTC)

Con la presencia de dos entrerrianos, se confirmó que son 55 los pilotos inscriptos para la Carrera de los Millones en Rafaela, a disputarse el 20 y 21 de junio. El paranaense Mariano Werner, tres veces campeón de la categoría, y el uruguayense Nicolás Bonelli serán los protagonistas de la competencia. Ambos correrán a bordo de Ford Mustang.

En la Perla del Oeste santafesino se disputará el Gran Premio RUS AGRO por la séptima fecha de la temporada. Será la 41ª edición de la competencia de la Máxima en el Autódromo Ciudad de Rafaela

Como novedades del listado, Juan Martín Trucco trasladó su Dodge Challenger al taller del DBG Motorsport. Y Santiago Álvarez pasará a conducir un Toyota Camry, cerrando su etapa con Chevrolet.

La nómina completa:

Orden Piloto Marca Equipo
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
2 3 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
3 4 Todino, Germán Ford (Mustang) LABORITO JR.
4 5 Agrelo, Marcelo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
5 6 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) DBG MOTORSPORT
6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
7 9 Olmedo, Jeremías Torino (Torino ACTC) CANNING MOTORSPORTS
8 11 Werner, Mariano Ford (Mustang) FADEL MEMO CORSE
9 14 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
10 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
11 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
12 27 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) SPATARO RACING
13 29 Craparo, Elio Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
14 32 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) CATALAN MAGNI MOTORSPORT
15 37 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) AZAR MOTORSPORT
16 53 Catalán Magni, Juan Tomás Toyota AZAR MOTORSPORT
17 57 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) JPG RACING
18 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) LABORITO JR.
19 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) HERMANOS ALVAREZ
20 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
21 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
22 79 Chapur, Facundo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
23 83 Ardusso, Facundo Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
24 85 Risatti, Ricardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
25 86 Faín, Ignacio Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
26 87 Impiombato, Nicolás Torino (Torino ACTC) IMPIOMBATO MOTORSPORT
27 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) SAVINO SPORT
28 95 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
29 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
30 101 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) GALARZA RACING
31 107 Martínez, Tobías Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
32 109 Moscardini, Nicolas Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
33 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
34 112 Valle, Lucas Chevrolet (Camaro) RV RACING
35 113 Lugon, Rodrigo Ford (Mustang) AYP COMPETICION
36 114 Ferrante, Gastón Ford (Mustang) DI MEGLIO MOTORSPORT
37 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
38 116 Candela, Kevin BMW BMW MOTORSPORT
39 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
40 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
41 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
42 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) MV RACING
43 126 Ricciardi, Thomas Toyota RUS MED TEAM
44 133 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
45 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
46 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
47 141 Barrio, Jorge Toyota PRADECON RACING
48 147 Dianda, Marco Dodge (Challenger) GALARZA RACING
49 154 Ochoa, Joaquin Dodge (Challenger) SAP TEAM
50 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) RUS MED TEAM
51 172 Álvarez, Santiago Toyota UR RACING
52 193 Castro, Marcos Torino (Torino ACTC) DBG MOTORSPORT
53 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
54 231 Urcera, José Manuel Toyota MAQUIN PARTS
55 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

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