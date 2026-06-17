Fin de ciclo en Boca: Edinson Cavani rescindirá su contrato

Luego de tres años y sin títulos en su haber, Edinson Cavani acordó rescindir su contrato con Boca Juniors. El experimentado goleador uruguayo no será tenido en cuenta por el entrenador Rodolfo Arruabarrena y deberá buscar un nuevo destino, pese a que le quedaban seis meses más en el Azul y Oro (tenía contrato hasta diciembre de 2026).

El charrúa de 39 años sufrió diferentes lesiones y molestias físicas a lo largo del último semestre. Hace una semana, decidió someterse a un bloqueo en la zona lumbar y no padecer los dolores que le impidieron jugar en 2026. Pero tiene por delante un mes y medio de recuperación; su plan era regresar y volver a jugar en el Xeneize.

Sin embargo, al no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, finalmente rescindirá su contrato con el club: ya hay acuerdo de palabra entre las partes y le pondrá fin a su ciclo en el club de La Ribera, da cuenta TyC Sports.

Edinson Cavani había llegado a Boca como refuerzo estrella a mediados de 2023. En total, disputó 81 partidos (solo 27 completos), marcó 28 goles y dio 3 asistencias. El uruguayo, quien fue parte del equipo que llegó a la final de la Libertadores 2023, se marchará del Xeneize tras un ciclo con más pena que gloria y sin haber conquistado ningún título.