Fútbol: Marruecos derrotó a Escocia en Boston con el gol más rápido del Mundial 2026

La selección de fútbol de Marruecos venció a Escocia por la mínima expresión este viernes en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, con un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos de juego —el más rápido del Mundial 2026— y se colocó al frente del Grupo C con cuatro puntos, a falta del resultado del otro partido de la llave entre Brasil y Haití.

El tanto llegó casi antes de que la Tartan Army terminara de instalarse en las tribunas. Achraf Hakimi lanzó un pase largo en profundidad, Saibari lo recibió en el área y descargó un remate potente que no pudo detener el arquero escocés Angus Gunn. El gol marcó el ritmo de una primera mitad de sentido único, en la que los marroquíes sometieron a un rival que tardó más de 45 minutos en registrar su primer remate entre los tres palos.

El esquema de Marruecos funcionó con precisión desde el pitazo inicial del árbitro Ilgiz Tantashev de Uzbekistán. Ayyoub Bouaddi controló el mediocampo con recuperaciones constantes, mientras Brahim Díaz y Neil El Aynaoui desbordaban por la derecha con continuidad, generando los espacios que aprovechaban Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y el propio Saibari.

Los africanos circularon el balón a voluntad, alternando pases cortos y largos según los movimientos defensivos escoceses, y tuvieron al menos dos ocasiones claras para ampliar la diferencia antes del descanso: Ounahi filtró un pase al área para Saibari, que no alcanzó a conectar con el arquero vencido; y Hakimi llegó en velocidad por la derecha en el minuto 17, pero Gunn achicó con el pie derecho para evitar el segundo.

Escocia, dirigida por Steve Clarke, careció de ideas durante la mayor parte del primer tiempo. Scott McTominay retrasó su posición para intentar dar fluidez al juego, pero los errores propios y la presión marroquí impedían cualquier intento de salida. Solo en el minuto 45+1, con un centro de Andrew Robertson para John McGinn por la derecha, los europeos asomaron por primera vez cerca del área rival, aunque sin poder rematar con peligro.

El segundo tiempo trajo un cambio de cara para el conjunto escocés. Ya en el minuto 48, McGinn ganó un balón en el centro del campo, se internó en el área y recibió una entrada que los jugadores escoceses reclamaron como penalti. La revisión del VAR descartó la infracción y el partido continuó. Poco después, en el minuto 51, Gunn respondió con un despeje ante un remate de cabeza de Brahim Díaz tras un tiro de esquina, y en el minuto 50 un disparo de Saibari, tras un desvío, se estrelló en el travesaño.

Clarke movió el banco con determinación: primero salió Kieran Tierney —con molestias físicas— para dar paso a Ben Gannon-Doak, del Bournemouth, en apenas su segunda convocatoria con la selección; luego ingresaron Lyndon Dykes y Kenny McLean en lugar de Che Adams y Ryan Christie. Las sustituciones cambiaron el perfil del equipo y Escocia empezó a presionar con más convicción. En el minuto 63, Christie remató desde fuera del área por encima del arco de Yassine Bounou; en el 84, McTominay conectó cruzado con potencia, pero Chadi Riad se lanzó al suelo para despejar al tiro de esquina.

Marruecos respondió con sus propios cambios: salieron Saibari, El Khannouss y Díaz para dar entrada a Rahimi, Talbi y Amaimouni. En el minuto 88, McTominay remató de media vuelta tras recibir en el área, pero Bhouaddi interfirió y permitió que Bounou atrapara el balón. En el 82, el propio McTominay cayó en el área en otra acción que el árbitro tampoco sancionó como pena máxima. En el 90+5, Amaimouni disparó desde la derecha al palo largo y el balón rozó el vertical sin entrar.

Con este resultado, Marruecos suma cuatro puntos en el Grupo C y queda a la espera del partido entre Brasil y Haití para conocer su posición definitiva en la tabla. Escocia, que llegó al partido como líder del grupo, deberá enfrentar a la Verdeamarela en su último compromiso de la fase de grupos con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego, señala Infobae.