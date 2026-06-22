Fernando Gago recibió el alta tras haber sufrido un infarto: el parte médico

El argentino Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, recibió el alta después de haber sufrido un infarto de miocardio y ser operado en Santiago el pasado viernes.

La Clínica Alemana, donde permanecía internado, informó que Pintita fue dado de alta durante la mañana de este lunes. “Ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”, explicaron en un comunicado.

El exfutbolista, que actualmente tiene 40 años, ingresó el 19 de junio “presentando un infarto agudo al miocardio”, lo que llevó a los médicos a practicarle “una angioplastia” para tratar “una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, había informado la Clínica Alemana de la capital chilena en un comunicado.

A Pintita le fue implantado un estent para “restablecer el flujo sanguíneo normal”. Según el centro médico, el técnico argentino presentaba “buen ánimo” y comenzará en breve “su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

Tras el triunfo del Universidad de Chile en un encuentro reprogramado de la Liga chilena por 2-0 ante el O’Higgins en el Estadio Nacional de Santiago, Gago mostró algunos síntomas durante su conferencia de prensa, lo que motivó que el exfutbolista fuese internado para someterse “a una serie de exámenes cardiovasculares”, como indicó el club en redes sociales.

Gago llegó en marzo pasado al equipo de la Universidad de Chile: es su sexto equipo tras haber dirigido a Aldosivi, Racing, Boca Juniors, Guadalajara y Necaxa.