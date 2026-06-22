“Francia es el gran candidato”, expresó Rubén Flotta

En su columna de todas las semanas en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta contó que en Argentina “el ánimo está arriba, ayer hubo un resultado que me gustó mucho y creo que al plantel argentino también. Los rivales eran España o Uruguay, pero ahora puede ser cabo verde que sería lo ideal”.

Aunque aclaró: “Primero hay que consolidar el primer puesto y después ver qué rivales pueden tocar. Con el empate de ayer, Uruguay tiene que ganarle a España y encima esperar el otro resultado. Si gana clasifica, pero está complicado para el equipo de Bielsa”.

E insistió: “Pero no es lo mismo para Argentina jugar con España o Uruguay que con Cabo Verde.

En relación al partido de este lunes, ante Austria, Flotta expresó: “Contra Austria es un buen equipo, tiene un técnico de la línea alemana, de la nueva escuela y trabaja hace mucho con la selección”.

A lo que anexó: “Ojo que se caracteriza porque recupera rápido la pelota y sale de contragolpe rápido, hay que tener cuidado con eso”.

En otro tramo de la columna, el Bicho se refirió a los rivales a vencer en el Mundial 2026, a los famosos “cucos” en este tipo de competiciones. “Si analizamos los mundiales anteriores, Italia empató todos los partidos en España 1982 y salió campeón. Argentina perdió el primer partido y era un drama en Qatar 2022, pero los equipos se van armando durante el Mundial. Scaloni encontró el equipo después de la derrota ante Arabia Saudita, es por eso que siempre digo que con el correr de los partidos se va tomando confianza”.

Y al referirse a los candidatos enumeró: “Argentina, Alemania está siempre, Brasil tiene que mejorar mucho, pero está. Países Bajos tiene un gran poder ofensivo, pero salen campeones los equipos que se paran de a tras hacia delante”.

A lo que agregó: “Japón puede ser sorpresa, pero insisto en lo que digo desde hace tiempo Francia es el gran candidato”.