Liga Federal de Básquet: Sionista estiró su serie y Quique quedó eliminado

Sionista le ganó a Rosario Central y empató la serie por la Liga Federal de Básquet.

La Liga Federal de Básquet, en sus playoffs de Interconferencia, prosiguió en la noche de este lunes y dejó una suerte dispar para los elencos de la Asociación Paranaense de Básquet. por un lado, el Centro Juventud Sionista ganó y estiró la definición, por el otro, Quique Club perdió y se despidió de la competición.

En uno de los encuentros de la fría noche de lunes, Sionista derrotó a Rosario Central por 72 a 61 en el partido revancha. Así, el elenco paranaense empató la llave 1 a 1 ante el Canalla y estiró el mano a mano a un tercer encuentro, el que se llevará a cabo este martes nuevamente en el Estadio Moisés Flesler de la capital entrerriana.

Lucas Nieto con 17 puntos, Nicolás Guaita con 15 unidades, Danto Rewes, Franco González y Arik Levin con otros 10 tantos cada uno fueron los goleadores del conjunto ganador. Alejo Paoloni con 16 unidades fue el goleador del equipo de la Chicago Argentina.

El “Decano” se despidió

Quique Club perdió de visitante con Temperley, en Rosario, por un amplio 112 a 63 y quedó eliminado de la competición, de esta manera los rosarinos barrieron la serie 2 a 0.

En el elenco rosarino sobresalieron Nicolás Boixader con 26 puntos, Gregorio Traglia y Gastón Fredes con 20 tantos cada uno. En el Decano paranaense, Theo Fernández registró 25 puntos.