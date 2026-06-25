Básquet asociativo: Olimpia clasificó a la final y Recreativo igualó la serie

Olimpia barrió la llave ante Ciclista y se metió en la final del Torneo Apertura de la APB.

Olimpia y Recreativo no dejaron escapar la chance, ganaron en sus respectivas canchas y se instalaron en la definición del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. El CAO no titubeó y superó a Ciclista por 77 a 61, cerró la llave 2 a 0. Por su parte, Recre corrigió el rumbo, goleó a Talleres por 92 a 59 y así igualó 1 a 1 la llave de semifinales

Los partidos

Olimpia está en la final. El conjunto de Pedro Ayala volvió a mostrar un sólido rendimiento colectivo y, luego de varios años, volverá a disputar una final de la máxima categoría de la APB. El dueño de casa dominó desde el arranque y mostró su jerarquía ante un Ciclista que sufrió la ausencia de su jugador referente, como Enzo Passadore, quien con un esguince de tobillo se perdió este partido

Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 20 puntos, mientras que Valentín Sánchez finalizó con 15 tantos. En Cicli, Alejo García y Matías Passadore terminaron con 12 unidades cada uno, consigna Paraná Deportes.

Por otra parte, Recreativo forzó que el mano a mano con Talleres vaya a un tercer y último encuentro. El Bochas fue ampliamente superior durante todo el partido y logró estirar la definición a un tercer encuentro.

El local empezó a edificar su victoria desde el inicio mismo de las acciones. Un parcial de 35 a 14 fue importante para ganar en confianza y aplazar la idea de su oponente. Después manejó el trámite con autoridad, al margen de alguna potable reacción de Talleres.

La figura del partido fue Facundo Mackinnon, quien aportó 19 puntos, nueve rebotes y una valoración de +25. A su vez, tuvo un tridente eficaz con Alan Guanco, Luciano Harik y Francisco Frávega, autor de 16 puntos cada uno. En la visita, Federico Fernández firmó 21 puntos, mientras que Tobías Motura convirtió 15 tantos.

La serie se definirá este viernes 26 de junio desde las 21 en el estadio Raúl Bibi Gómez, donde Talleres será local. El ganador enfrentará a Olimpia en la final del Torneo Apertura de la Primera A.