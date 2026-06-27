Vivian ganó la clasificación del TC 2000: Stang, segundo

Este sábado se desarrolló la clasificación del TC 2000 en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, en el marco de la quinta fecha del campeonato. Primero tuvieron lugar los entrenamientos y posteriormente se desarrolló la clasificación.

En los registros generales de los ensayos se destacó Franco Vivian con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 116 milésimas a bordo de su Chevrolet. El segundo lugar fue para el Volkswagen de Lucas Carabajal, a 411 milésimas. El podio multimarcas lo completó el Toyota de Matías Rossi, a 505 milésimas. Emiliano Stang, de Crespo, acomodó su vehículo en el cuarto lugar.

Llegado el momento de la clasificación otra vez el que destacó fue Vivian. Su Chevrolet Tracker le permitió registrar un tiempo de un minuto, 27 segundos y 464 milésimas. En el segundo lugar quedó el Toyota Corolla Cross de Emiliano Stang, a 145 milésimas; mientras que el tercer lugar fue para su compañero de equipo, Matías Rossi, a 159.

La actividad no terminó acá: este domingo seguirá la competencia con el desarrollo de la final. Iniciará a las 13 y determinará al ganador luego de 35 minutos más una vuelta. Antes, a las 10 de la mañana, se desarrollará el Warm Up.