Morillo fue el ganador del TC 2000 en San Nicolás

Este domingo se disputó la quinta final de la temporada en el TC 2000. El autódromo Juan María Traverso de San Nicolás fue el escenario en el que se disputó la carrera que determinó al ganador de la jornada.

Franco Morillo, que partió como líder por el sistema definido para este torneo, tuvo una buena largada y se defendió bien de Marcelo Ciarrocchi, que despistó y abandonó poco después por un infortunio ocurrido en pista: se le embarró el parabrisas, despistó y acabó fuera.

Luego del paso del auto de seguridad, Lucas Carabajal se convirtió en el nuevo segundo, seguido por Matías Rossi y Franco Vivian, el poleman. El crespense Emiliano Stang estaba en la quinta colocación, cerca de las principales posiciones, pero no aguantó hasta el final: inconvenientes mecánicos lo llevaron a abandonar y ceder terreno en el campeonato con Rossi, su compañero de equipo.

El ganador fue Morillo, que aguantó hasta el final pese a la presión de Carabajal y se llevó su segunda victoria del campeonato. El segundo fue Carabajal; mientras que el podio lo completó el líder del torneo: Matías Rossi.

El Misil suma 101 puntos, seguido por Stang con 78; mientras que Vivian y Morillo aparecen más atrás con 63 unidades. El campeonato continuará el fin de semana del 8 y 9 de agosto en el autódromo de Toay, en La Pampa, ocasión en la que la categoría utilizará el mismo escenario que el Top Race.