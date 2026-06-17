Congreso del PJ: Gaillard pidió “revisar las sanciones para poder construir una opción ganadora para el 2027”

"Todos tenemos que conversar y sería una buena manera lograr una amnistía general (...) llamo a la reflexión de las autoridades partidarias para que en breve puedan reunirse y tomar medidas respecto a esto que ocurrió porque a partir de sanciones y exclusiones de compañeros, no se resuelve la cuestión”, afirmó Gaillard.

La exdiputada nacional y excandidata a gobernadora de Entre Ríos por la lista Ahora 503, Carolina Gaillard, opinó sobre lo ocurrido el sábado en el Congreso del Partido Justicialista donde fue sancionada junto a otros dirigentes que compitieron por fuera de la estructura y expulsó al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y su abogado, Guillermo Reggiardo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gaillard consideró que “estamos en un momento del peronismo donde se necesita construir la unidad y trabajar para obtener un triunfo en el 2027. En ese sentido, lo hablé con Rosario Romero y conversé con varios dirigentes del partido, que me parecía contraproducente e innecesario avanzar con las sanciones en un momento donde necesitamos sentarnos en una mesa, poder conversar las diferencias y poder salir para adelante con una propuesta concreta de cara a la ciudadanía para obtener un triunfo en el 2027 y recuperar el gobierno de la provincia. En ese sentido creo que no fue bueno avanzar en las sanciones”.

Al respecto, planteó que “son pocos meses los que nos quedan, para el caso de que se adelanten las elecciones en la provincia, y necesitamos trabajar en la unidad del peronismo para que nuestra propuesta sea sólida y tenga fuerza”.

En ese marco, afirmó que pese a las sanciones “nosotros vamos a seguir trabajando dentro del peronismo para que haya la mejor propuesta de cara al 2027 y obtener un triunfo en la provincia. Nosotros creemos que el objetivo principal es recuperar el gobierno de la provincia para un peronista o para una compañera peronista. Ese es el objetivo central y en este tránsito de acá al 2027 creo que sería lógico que se revisen las sanciones en el Consejo Provincial para poder sentarnos en una mesa sin estas trabas o este malestar que genera tener compañeros sancionados”.

“Me parece que los compañeros que hemos ido por fuera lo hemos hecho porque primero no hubo una instancia de internas donde se definan las candidaturas y en el caso nuestro sentimos que la lista, no habiendo un proceso de interna para dirimir las diferencias, tampoco había habido una integración donde todos los sectores estemos representados a la lista. Ese fue el motivo por el cual nosotros con Paola Rubatino decidimos integrar otra propuesta por fuera del partido. No fue bajo ningún punto de vista, como dicen algunos, ser funcional al gobierno de (Rogelio) Frigerio, sino darles la posibilidad a los peronistas de tener una opción para votar, que sea, si se quiere, más kirchnerista o de un peronismo que nosotros representamos, que tiene más que ver con Cristina libre, con pelear por la inocencia de Cristina y también con las banderas del kirchnerismo y de los años de gobierno de Néstor y de Cristina. Al menos nuestra propuesta fue representar eso que entendíamos que en la otra lista no estaba. Creo que todos tenemos que conversar y sería una buena manera lograr una amnistía general para poder avanzar en lo importante y en lo central, que es poder construir una opción ganadora para el 2027 en la provincia y a nivel nacional”, evaluó.

Consultada respecto de si es el kirchnerismo lo que divide al peronismo en la provincia, Gaillard explicó que “hay un sector en la provincia, como nosotros, que entiende que Cristina es la principal referente del peronismo a nivel nacional, es una líder indiscutida y nosotros creemos que Cristina tiene que estar representada en cualquier propuesta porque hay un sector del peronismo en Entre Ríos que se ve referenciado en ella y por eso lógicamente entendíamos que debía estar integrado”.

“Yo fui tres veces diputada y estoy muy agradecida y honrada con haber tenido la posibilidad de representar a los entrerrianos en el Congreso. Pero sí hay muchas compañeras que podrían haber estado en la lista y haber representado al kirchnerismo en la lista que estructuró el peronismo y eso no ocurrió. Entonces, para nosotros fue el detonante o la razón principal por la que decidimos ir por fuera. Nosotros nos sentimos muy identificados con las políticas de Néstor y de Cristina en los años que gobernaron y creemos que cualquier propuesta del peronismo debe integrar a todos los sectores. Cualquier sector que esté excluido va a dar razones para que se genere una propuesta alternativa. Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Tal vez no fue bueno el haber hecho una propuesta por afuera, pero sí nuestras intenciones fueron representar a un sector que entendíamos no estaba representado en la lista oficial. Y entendíamos que llevar una lista por fuera representando al kirchnerismo era la posibilidad para muchos compañeros que, tal vez, no iban a votar la lista oficial de que sí puedan expedirse y emitir su voto para una propuesta más cercana. Eso fue lo que nos motivó a nosotros. Después hubo un montón de lecturas que son erradas de la relación y si eran funcionales o no las listas a Frigerio; la verdad que era una elección legislativa donde nosotros no íbamos a hacer perder la elección al peronismo porque las representaciones son proporcionales a la cantidad de votos, con lo cual no fue una situación donde nosotros pongamos en riesgo nada por eso nos animamos a llevar adelante esa propuesta. Por eso creo y llamo a la reflexión de las autoridades partidarias para que en breve puedan reunirse y tomar medidas respecto a esto que ocurrió porque creo que a partir de sanciones y de exclusiones de compañeros, no se resuelve la cuestión”, analizó.

En el mismo sentido, expresó: “Tampoco estoy de acuerdo en la exclusión de Daniel Rossi porque me parece que expulsar a alguien no es el camino. Uno tiene que tratar de generar los ámbitos y los debates dentro de la estructura para poder reorganizarse, porque el peronismo en este momento necesita reorganizarse de cara al objetivo o al desafío que tenemos por delante”.

Respecto de las sanciones aplicadas a Héctor Maya y Gustavo Guzmán que en las elecciones pasadas compitieron con el Partido Socialista, y de expulsar a Rossi, la dirigente sostuvo que “cada uno tiene sus razones. En el caso de Maya y Guzmán entiendo que se generó un malestar a partir de la no realización de la interna que ellos pretendían ir a disputar; me parece que eso generó el malestar y fue lo que los motivó a ir por fuera. Y en el caso de la exclusión de Rossi yo creo que no hay razones porque él no presentó ninguna lista ni fue candidato de ninguna lista, después yo no comparto las denuncias penales y no estoy de acuerdo en ese tipo de cuestiones, pero tampoco estoy de acuerdo en excluir a nadie porque en el peronismo no sobra a nadie y nuestro objetivo principal es poder ganar en el 2027 la Gobernación de la provincia y, obviamente, apoyar un candidato a nivel nacional para que deje de gobernar Javier Milei. En eso tenemos que estar todos, dejar de lado las cuestiones secundarias y poner foco en lo principal, que es eso”.