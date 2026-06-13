El Congreso del PJ Entre Ríos expulsó al intendente Rossi y a su actual funcionario Reggiardo

El Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ), reunido este sábado en un predio del Sindicato de Pasteleros de Paraná, resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, en el marco de una serie de medidas disciplinarias adoptadas por la conducción partidaria.

Rossi permaneció en el lugar hasta la lectura de la resolución. Tras conocerse la decisión, reaccionó con gritos e insultos dirigidos a los presentes, en una escena que generó tensión en el cierre de la jornada.

Además de las expulsiones, el Congreso avanzó con sanciones contra dirigentes que participaron como candidatos por fuera de la estructura oficial del PJ en las elecciones de 2025. La medida alcanza a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González, quienes no podrán postularse bajo el sello justicialista durante los próximos dos turnos electorales.

Las decisiones adoptadas por el máximo órgano partidario se enmarcan en un proceso de revisión interna impulsado tras los comicios del año pasado y apuntan a reforzar la disciplina partidaria frente a las candidaturas consideradas disidentes.

No obstante, algunas ausencias en el listado de sancionados llamaron la atención entre los asistentes. En particular, no se dispusieron medidas contra José Ángel Allende y Carina Domínguez, ambos referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y aliados políticos del gobernador Rogelio Frigerio.

Tanto Allende como Domínguez habían respaldado la lista encabezada por Maya y Guzmán en las elecciones legislativas de 2025. Para ello utilizaron el sello del Partido Socialista, fuerza integrante de la coalición que llevó a Frigerio a la Gobernación.