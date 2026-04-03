El oficialismo buscará convertir en ley la próxima semana la reforma de la Ley de Glaciares

Pasado el feriado de Semana Santa, el oficialismo retomará la agenda legislativa y pisará el acelerador en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del único tema pendiente que le quedó de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares, que buscará convertir en ley este miércoles en Diputados.

Será luego de la maratónica audiencia pública realizada después del fin de semana XL del mes de marzo, para la cual se anotaron más de 102 mil expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas habilitadas en el edificio Anexo de Diputados.

La idea del oficialismo es sesionar el próximo miércoles 8 de abril, para debatir la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010. La media sanción de esa reforma se consiguió en el Senado el pasado 26 de febrero, durante una sesión en la que obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.

La sesión no ha sido todavía oficializada, aunque ya a los diputados del oficialismo y aliados se les anticipó la posibilidad de sesionar. Lo que sí se oficializó ya fue un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que convocaron a sus miembros a una reunión conjunta a llevarse a cabo el próximo martes 7 de abril, a las 14, en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.

A esa reunión asistirán invitados especiales en calidad de expositores. Una vez finalizadas las exposiciones, ambas comisiones se abocarán al dictamen del expediente. Los nombres de los invitados serán difundidos oportunamente.