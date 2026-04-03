Tras recuperar pertenencias en Turquía, Wanda Nara regresó a Buenos Aires junto a Migueles

La mediática Wanda Nara y su novio, el empresario Martín Migueles, aterrizaron hoy en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras regresar de sus largas vacaciones por el mundo. Ninguno de los dos brindó declaraciones a los medios presentes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja caminó por la zona común del aeropuerto con una valija cada uno en mano, mientras que personal de la aerolínea los ayudaba a cargar el resto de sus pertenencias. El cronista de Puro Show mencionó que los novios cargaban con un total de 18 valijas de sus vacaciones.

Tal y como mostró en sus redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity se tomó unas largas vacaciones tras unos meses intensos de trabajo en televisión. Acompañada por su pareja, viajó con destino a Milán, Maldivas, Tokio y Kioto en Japón, previo a volver a Buenos Aires para reencontrarse con su familia.

Sin embargo, previo a pisar el país, habría pasado por una de sus propiedades en Italia con el fin de recuperar objetos que dejó en el olvido. "Regalando, donando y restaurando", escribió en sus redes sociales días atrás.

Ana Rosenfeld, su abogada, reveló que el viaje de Wanda tenía un objetivo claro, desconocido para el ojo público: retirar sus pertenencias de la casa que compartía con Icardi en Turquía. “Ella todavía no vuelve porque sigue esperando que le den la famosa mudanza que Mauro dijo que sacó las cosas que ella tenía en la casa de Estambul”, expresó la letrada.

Lo que sí decidió hacer público para sus millones de seguidores fueron las múltiples compras que realizó para sus hijas menores, las cuales presumió en sus redes: “Llegó mamá”.

Además, compartió las dulces imágenes de su reencuentro, tras permanecer separadas por casi un mes.

Fuente: Noticias Argentinas.