Detienen a un hombre por intentar prender fuego a su pareja en una zona rural de Nogoyá

Un hombre de 51 años fue detenido acusado de intentar matar a su pareja en un violento episodio ocurrido en una vivienda de una zona rural, donde la habría amenazado con prenderla fuego utilizando un bidón de nafta. La víctima, de 45 años, logró escapar en medio de la situación extrema y dio aviso a la Policía, lo que permitió un rápido operativo que culminó con la aprehensión del agresor.

El hecho

Según se supo, alrededor de la medianoche del jueves, un violento episodio se desató en una vivienda de la zona rural, donde un hombre de 51 años mantuvo encerrada a su pareja, de 45, y la amenazó con prenderla fuego utilizando un bidón de nafta. En medio de la desesperación, la mujer logró escapar, se internó en el monte para resguardarse y desde allí dio aviso a la Policía.

Tras el alerta, intervinieron efectivos de la Sección Guardia Especial, junto a personal de la División Policía Científica y de Operaciones y Seguridad Pública, quienes desplegaron un operativo en el lugar que culminó con la detención del agresor. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un bidón con nafta y dos armas de aire comprimido, además de una carabina calibre .22. La víctima, en tanto, recibió asistencia médica y contención psicológica.

El detenido quedó imputado en una causa por “tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)”.