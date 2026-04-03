Detuvieron al camionero que salvó su vida en el choque en la ruta 14

El violento choque seguido de incendio, ocurrido este jueves en el kilómetro 63,5 de la ruta nacional 14, dejó como saldo un transportista fallecido y el conductor del otro vehículo detenido.

El siniestro se produjo alrededor de las 13 en el carril sur-norte, cuando un camión Mercedes Benz con acoplado -sin carga, en viaje desde Buenos Aires hacia Concepción del Uruguay- fue embestido desde atrás por un cisterna Iveco. El impacto provocó que el segundo vehículo se desplazara hacia la banquina y se incendiara por completo.

El conductor del Mercedes Benz, Rubén Román, de 48 años y oriundo de Resistencia, Chaco, logró salir ileso. Sin embargo, la Fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez ordenó su detención y quedó alojado en la Jefatura Departamental de Policía Gualeguaychú.El test de alcoholemia que se le realizó arrojó resultado negativo. El rodado que conducía fue secuestrado y trasladado a la Comisaría Séptima, donde se le practicarán pericias mecánicas y se extraerá el tacógrafo.

Dentro de la cabina del Iveco, una vez controlado parcialmente el fuego con la asistencia de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, se halló el cuerpo completamente calcinado de Gustavo Enrique Lauga, de 53 años, domiciliado en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires.

Lauga trabajaba para la empresa Don Aníbal SRL, con sede en Campana, y transportaba combustible fuel oil proveniente de Mas Petrol, de Pilar, con destino a Las Lajitas, Salta. La carga inflamable habría favorecido la rápida propagación del fuego.El fiscal autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares, previa realización de autopsia.