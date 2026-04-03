Encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en las aguas de un balneario en Colón

Un lamentable episodio ocurrió este viernes en Colón, en un fin de semana con alta concurrencia turística por la Semana Santa.

Alrededor de la hora 12.00, un guardavidas encontró el cuerpo de una persona sin vida en aguas del balneario Santiago Inkier, en el sector costero sur de la ciudad. Se trata de un hombre de 33 años de edad oriundo de Buenos Aires, del cual hasta el momento no se conocen más datos.

“Se manda a hacer autopsia y requisar el auto en el que habría circulado. Hasta el momento no hay familiares o allegados presentes”, informó el fiscal de turno Juan Sebastián Blanc.

Por su parte, desde Policía Departamental dieron a conocer que mientras el guardavidas desarrollaba sus tareas habituales, localizó pertenencias en el agua y posteriormente cercano a la costa el cuerpo sin vida de un hombre.

Fuente: El Entre Ríos.