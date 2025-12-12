Básquet: dos entrerrianas, entre las mejores de los cuadrangulares de la Liga Femenina

Santini y DAgostino fueron destacadas en la Conferencia Sur y Norte, respectivamente.

La uruguayense Paula Santini y la crespense Malvina D’Agostino fueron elegidas entre las mejores jugadoras de los cuadrangulares clasificatorios del Apertura de la Liga Femenina de Básquetbol.

La base del Club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay completó su participación en la Conferencia Sur con 15 puntos, 5,3 rebotes y 18.6 de valoración.

Si bien el Rojo sufrió tres derrotas en la misma cantidad de presentaciones, la base integra el quinteto que completan la escolta Sofía Acevedo (Berazategui), la alera Laila Raviolo (Independiente), la ala pivote Candela Gentinetta (Obras) y la pivote Luna Cao (El Talar).

Por su parte, la pivote Malvina D’Agostino de Hindú cerró su participación en la Conferencia Norte con los siguientes números: 6.6 puntos, 12 rebotes y 15.6 de valoración

Al quinteto inicial lo completan: la base Julieta Sienra (Instituto), la escolta Melina Nix (Hindú), la alera Lorena Campos (Quimsa) y la ala pivote Stefanía Lucero (Chañares).

Los quintetos

Conferencia Sur:

Base: Paula Santini - Rocamora (0-3): 15 puntos, 5.3 rebotes 18.6 de valoración

Escolta: Sofía Acevedo - Berazategui (2-1): 19 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración

Alera: Laila Raviolo - Independiente (0-3): 18 puntos, 7.3 rebotes y 19 de valoración

Ala Pivot: Candela Gentinetta - Obras (3-0): 10.6 puntos, 9.6 rebotes y 18.3 de valoración

Pivot: Luna Cao - El Talar (3-0): 12.6 puntos, 9.3 rebotes y 20.6 de valoración

Conferencia Norte:

Base: Julieta Sienra - Instituto (3-0): 11 puntos 5 asistencias y 11 de valoración

Escolta: Melina Niz - Hindú (2-1): 14.3 puntos, 5 rebotes y 9 de valoración

Alera: Lorena Campos - Quimsa (2-0): 14 puntos, 11 rebotes y 20.5 de valoración

Ala Pivot: Stefania Lucero - Chañares (3-0): 26 puntos, 5.6 rebotes y 24.3 de valoración

Pivot: Malvina D´Agostino - Hindú (2-1): 6.6 puntos, 12 rebotes y 15.6 de valoración