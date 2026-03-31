Reforma previsional: Frigerio recibió aportes de gremios de estatales, menos de Agmer que se fue de la reunión

En el marco del debate en torno de la reforma previsional, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes un encuentro con funcionarios de su gabinete y autoridades de los gremios de trabajadores estatales. Varios sindicatos hicieron sus aportes, excepto Agmer, cuyos representantes optaron por retirarse de la reunión. Se acordó la conformación de una mesa técnica para seguir avanzando en la redacción de un proyecto. El ámbito estará coordinado por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Frigerio concurrió junto a los ministros de Gobierno, Manuel Troncoso, y de Economía, Fabián Boleas. También estuvieron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Desde el gobierno consideraron que la reunión fue “más productiva de lo esperado”, más allá de la tensión inicial con el gremio docente mayoritario. “El desarrollo posterior se enfocó en un intercambio productivo”, contó una fuente del Poder Ejecutivo. “Agmer se fue, pero el resto de los gremios se quedó a discutir y a escuchar”, acotó.

Según pudo reconstruir ANÁLISIS, se avanzó en el diálogo desde la coincidencia de que “algo hay que hacer” para sostener el sistema previsional. Desde ese punto, se avanzó con distintas propuestas.

Desde ATE se planteó la posibilidad de avanzar en un esquema de financiamiento para el sistema previsional basado en un fondo fiduciario constituido con nuevos impuestos y el incremento de otros ya existentes, como los inmobiliarios urbano y rural y el automotor. Al respecto, Frigerio se mostró en favor de no aumentar la presión impositiva sobre los contribuyentes ni sobre el sector privado.

Desde UPCN, en tanto, plantearon como requisito que el debate contemple a todos los sectores y que el mayor esfuerzo de un eventual ajuste no recaiga únicamente sobre los trabajadores. Consideraron “lógicos” los ejes planteados -edad y años de aportes-, pero advirtieron que “eso no implica un acuerdo automático” y le dejaron al mandatario un pliego de propuestas. “No queremos mayor litigiosidad ni perjuicios sectoriales”, sintetizaron.

Desde Suoyem, por su parte, se valoró la posibilidad de exponer puntos de vista y se bregó porque “se eviten medidas que resulten injustas o que afecten derechos adquiridos”.

En el cierre, el gobernador reiteró que su responsabilidad es "garantizar la sostenibilidad del sistema para los futuros jubilados" y remarcó que “eso implica tomar decisiones que permitan corregir el déficit estructural”.

En la continuidad de la discusión, se acordó avanzar desde la próxima semana en una mesa técnica en la Caja de Jubilaciones, donde los gremios podrán profundizar y formalizar las propuestas planteadas. Ese ámbito estará coordinado por el titular del organismo, Gastón Bagnat.

Agmer: “No seremos escribas”

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, y otra integrante del gremio se retiraron del encuentro a poco del inicio. La razón esgrimida fue que el gobierno no presentó un proyecto concreto para ser analizado. Según fuentes consultadas por este medio, la explicación que se les dio es que el proyecto se redactará luego del debate con los distintos sectores.

Desde Agmer se emitió un comunicado en el cual se expresó: “Desde nuestro sindicato reiteramos el rechazo a toda reforma de la Ley 8.732 que atente contra el 82 por ciento móvil, el cálculo del haber y el aumento de la edad jubilatoria”.

También se recalcó “a los funcionarios del gobierno de Frigerio que no seremos escribas de ninguna propuesta que lesione gravemente los derechos previsionales”.

“Convocamos a seguir alertas, movilizados y en lucha por la defensa de nuestros derechos para las y los jubilados y las generaciones venideras”, se indicó.