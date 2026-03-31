Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un dramático episodio en Crespo

Una mujer de 50 años murió tras haber sufrido graves quemaduras en un episodio ocurrido en una vivienda de Crespo. La víctima se encontraba internada en estado reservado desde el lunes, y su fallecimiento fue confirmado por fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada en un domicilio ubicado sobre calle Otto Sagemuller al 500. Según se informó, un llamado de emergencia alertó a las autoridades y solicitó con urgencia la presencia de bomberos y una ambulancia.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con quemaduras en gran parte de su cuerpo, aunque aún consciente. De inmediato fue asistida y trasladada a una clínica privada, donde los médicos constataron que presentaba lesiones en aproximadamente el 90% de su superficie corporal. Su estado fue considerado crítico desde el ingreso.

Investigación en curso

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pareja de la víctima manifestó que la mujer atravesaba un cuadro depresivo y que habría intentado quitarse la vida. No obstante, la causa fue iniciada para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existieron otras circunstancias vinculadas.

Ante la gravedad del caso, tomó intervención la Unidad Fiscal de Situación Compleja, que dispuso la participación de la División Homicidios, el médico policial y personal de Policía Científica. En ese marco, la fiscal interviniente, Paola Farinó, solicitó un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el episodio.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y se llevó adelante con la presencia de la fiscal, efectivos especializados y peritos, quienes realizaron diversas diligencias en el lugar.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un encendedor, una receta médica y un teléfono celular perteneciente a la mujer. Asimismo, por disposición judicial, también fue incautado el teléfono personal de su pareja.

En tanto, la pareja de la víctima y un hijo mayor permanecieron bajo custodia policial mientras se desarrollaban las actuaciones iniciales. Sin embargo, una vez finalizadas las primeras medidas, ambos quedaron en libertad y sin restricciones, por disposición de la Fiscalía.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.