Davico: “Trabajamos en conjunto Nación, provincia y municipio, pero la alianza electoral ya no existe más”

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico (JxER) habló de la realidad de su ciudad en el contexto de crisis económica y social a nivel nacional, y también hizo un análisis político de cara al escenario electoral de 2027 donde consideró que el gobernador Rogelio Frigerio “debería ir por su reelección”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Davico afirmó que “en estos dos años y tres meses que llevamos de gestión, tenemos una impronta que en ese tiempo no es fácil poder implementarla al 100%, obviamente. Nos hemos centrado en la eliminación de tasas, que ya llevamos eliminado casi el 70% de las tasas, y esto ha hecho que la recaudación municipal haya aumentado. Hoy el 59% de los ingresos son ingresos municipales y después se distribuye entre la coparticipación nacional y la coparticipación provincial, es decir que el ciudadano de Gualeguaychú está pagando más”.

En cuanto a la realidad del comercio local, analizó que “a veces es un contexto en todo el país de la macroeconomía, pero en Gualeguaychú, si bien hay locales vacíos, también permanentemente hay comercios que abren. Los negocios históricos de toda la vida, están; en Gualeguaychú no hay un negocio de toda la vida que haya cerrado, puede haber alguno muy aisladamente, pero la mayoría siguen abiertos y se siguen abriendo comercios. No es que todos están vendiendo como en las mejores épocas, pero hay empresas del parque industrial donde hace unos días un empresario me decía que necesita 30 personas ya para trabajar en un rubro específico. Ahora se va a instalar una empresa sobre la ruta 14, que lo vamos a anunciar en las próximas semanas, si Dios quiere, que va a tomar 80 personas directo y después necesita 250 personas más”.

Sobre la actividad de cuida coches o “trapitos” que se multiplican en las grandes ciudades como Paraná ante la falta de trabajo, el intendente dijo que en Gualeguaychú el tema “está relativamente controlado”. “Hay en tres puntos, que son tres esquinas, y se van corriendo. Nosotros obviamente actuamos con la policía, para que no molesten porque no corresponde lo que están haciendo. Pero, sobre todo, me refiero a los que están en los semáforos, los malabaristas o limpia parabrisas que llegan especialmente en el verano desde Zárate o el Conurbano y se quedan dos o tres meses. Además, en Gualeguaychú hay un sistema de estacionamiento medido donde el espíritu es que sean personas que tienen una discapacidad las que cobran el estacionamiento con un recibo del municipio, pero justamente estaba revisando esto porque no todas son personas con discapacidad. En resumen, no tenemos fuerte el tema de los trapitos”.

Respecto de las personas en situación de calle, expresó que “siempre lo trabajamos muy firme a ese tema, en donde nos acercamos a las personas, les damos una mano, pero no es que ha crecido. Puede pasar en el verano que vienen estas personas de otros lugares y se quedan, pero no es gente de Gualeguaychú que está viviendo en la calle, eso no ha crecido eso. Tenemos cuatro o cinco casos con situaciones particulares que abordamos, tenemos un protocolo ante esa situación y lo resolvemos por un tiempo determinado, buscamos familiares o le buscamos la vuelta dentro de las posibilidades, pero no ha crecido para nada”.

En cuanto a los asentamientos ilegales, Davico sostuvo que funciona el Banco de Tierras “y siempre tratando de frenar la usurpación, tratamos de urbanizar ciertos lugares que eran asentamientos de muchos años y eran lugares municipales, pero es un tema bastante complicado”. Explicó que “el Banco de Tierras se alimenta con las ordenanzas de loteos donde hay un porcentaje del 18% que va a ese Banco de Tierras, pero nosotros ahora lo vamos a bajar al 6% porque cualquier desarrollador inmobiliario plantea que no les conviene, porque si tienen que donar las calles, las veredas y aparte un 18%, se les va el 45% de la tierra entregándosela al Estado. Y entonces no era un incentivo para el privado a la hora de hacer loteos”.

Definiciones políticas

En otro orden de temas, se refirió a la relación con el gobernador Rogelio Frigerio, y aseveró que “hace días que no hablamos, pero estamos bien; él está abocado a la gestión y nosotros también, no es que pase algo porque no voy a Paraná, pero al no tener muchas posibilidades de conseguir recursos por la propia situación, no voy a viajar para ver si hay algo”.

Consultado por su injerencia para gestionar a nivel nacional teniendo en cuenta su relación de amistad con Martín Menem y Karina Milei, afirmó: “En las situaciones en que pude hacerlo, obviamente lo hice y siempre estoy abierto a hacer cualquier cosa para ayudar a mi provincia. Cuando es necesario y lo necesitan, obviamente lo hago, siempre estoy en permanente contacto con Martín, con Lule, con Karina –el otro día hablé con ella para el cumpleaños que fue ahora el 28- y en general siempre que pueda hacer algo por mi provincia, lo voy a hacer. Claramente si Rogelio necesita alguna gestión o ‘Mauri’ Colello necesitan algo, siempre voy a estar para aportar”.

Respecto del escenario electoral de 2027 y posibles candidaturas, Davico planteó que “es temprano y estoy netamente abocado a la gestión”. “Estamos en una auditoría permanente, interna, y con los funcionarios, con Luciano Garro que es el jefe de Gabinete, hacemos un trabajo diario de contar moneda por moneda, de ver dónde hay un gasto que se pueda recortar porque estamos obsesionados con comprar piedra, asfalto y asfaltar las calles. Para invertir en una ciudad son muchos factores, pero si no tenés las calles bien, si no tenés agua potable y que la gente tenga agua en la canilla, si no bajas tasas, no te van a venir a invertir”, definió.

“El norte que tiene este gobierno es de un gobierno que elimina tasas y que está abocado a la infraestructura inicial que es agua, calles e iluminación. Ahora estamos metiendo 8.150 luminarias LED lo que nos va a generar un ahorro de 60 millones de pesos por mes, que gran parte de eso lo usamos para pagar las luces. Estamos atrás del control de todo”, sentenció.

Sobre su posible posicionamiento como principal candidato de La Libertad Avanza a nivel provincial, admitió: “Me lo me lo han preguntado como también me preguntan qué opino de las PASO”. Específicamente sobre la posibilidad de ser candidato a gobernador apuntó: “No es algo que me desvele, ni en el 2027 ni en el 2030. No estoy diciendo ni que sí ni que no; no es algo que piense que quiero ser gobernador; la verdad es que estoy abocado a esto ahora y yo cuando me obsesiono con un trabajo y le meto toda la ficha, no estoy con la especulación política. Yo voy con el acelerador a fondo todos los días para cuestiones específicas de la gestión”.

“Hoy estoy abocado a esto y llegado el 2027 se verá; hoy estamos trabajando en conjunto Nación, provincia y municipio y, por lo menos, el año pasado en lo electoral lo hicimos. Yo trabajé mucho para que eso pase; obviamente el gobernador y Mauri Colello también lo hicieron, pero hoy esa alianza ya no existe más porque era una alianza electoral. En gestión, el norte de la gestión y la similar ideología también hacen que se esté trabajando en conjunto. El año que viene, veremos; ser gobernador no es algo que me desvele ni estoy rosqueando ni nada similar”, aseveró.

En el mismo sentido, sobre una posible reelección de Rogelio Frigerio en 2027, el intendente consideró que “cuatro años de gestión es poco”. “Son muchos factores. Primero, cuatro años es poco. Segundo, el gobernador Rogelio tiene que tomar la decisión de qué es lo que quiere hacer. Y objetivamente, para darle la vuelta y ponerle el moño a la gestión y hacer todo lo que querés, cuatro años es poco y obviamente que, si Rogelio está dispuesto a ir por la reelección, no sería nada ilógico. Los primeros dos años de las nuevas gestiones la impronta es el orden y el orden te lleva mucho tiempo, encima en esta situación donde no hay los recursos que había antes, para terminar de hacer una marca en la provincia, lo lógico son ocho años. Totalmente si, debería ir por la reelección”, concluyó.