Asumió Lemoine en la Comisión de Juicio Político y la oposición reactivó críticas por $LIBRA y Adorni

Una vez que Lilia Lemoine tomó las riendas de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, los reclamos de la oposición dura no tardaron en hacerse presentes. Unión por la Patria recordó la polémica reunión constitutiva del 10 de abril del 2024, el pedido de enjuiciamiento al presidente Javier Milei por el Caso $LIBRA y las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Antes de proponer a Guillermo Snopek en la vicepresidencia 3°, Paula Penacca, secretaria parlamentaria del bloque peronista, con mensaje cargado de ironía deslizó: “La verdad que celebramos que esta comisión finalmente vuelva a estar constituida y en funcionamiento”.

“Evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza con la misma piedra dos veces, y ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad de la que habían nombrado anteriormente, por si fuera necesario evaluar alguna conducta del presidente de la Nación”, mencionó la camporista en alusión a la trunca designación de Marcela Pagano en el período anterior.

En ese momento, la nueva presidenta de la Comisión de Juicio Político interrumpió y advirtió a Penacca que debía ser breve. La respuesta de la diputada opositora siguió con el mismo tono irónico: “Usted está ansiosa, va a tener dos años para presidir”. Luego, agregó: “Felicito al bloque que había tenido efectivamente una definición de autoridades que nos impidió tener esta comisión en funcionamiento”. Y terminó proponiendo a su par de bancada “para que Lemoine no se ponga nerviosa”, cargó.

Vocal del organismo parlamentario encargado en las acusaciones contra los integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial, Juan Marino trajo a debate la ampliación de los proyectos de resolución de su autoría para iniciar un proceso contra el presidente de la Nación. Uno fue en febrero del 2025 tras la difusión el token $LIBRA y el segundo, el pasado 6 de febrero, que según el legislador de UP es “por las declaraciones públicas y actos inconstitucionales que involucran a la Argentina en la guerra de Trump contra Irán”.

“Ustedes pretenden cerrar la comisión”, acusó Marino, quien, además, apuntó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y lo catalogó de pasar de ser “el candidato estrella a ser la mochila de plomo”. El titular de la comunicación presidencial enfrenta una serie de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito surgieron a partir del viaje con su familia en jet privado a Punta del Este y la adquisición de propiedades durante los últimos dos años.

Fuente: Parlamentario.