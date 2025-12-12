El estadio de Ciclista cumple 50 años con el nombre de Juan Manuel Baglietto

El Club Ciclista Paraná (CCP) está de festejo: un 12 de diciembre de 1975, su estadio fue bautizado con el nombre de Juan Manuel Baglietto, uno de sus fundadores. La propia institución recordó la fecha a través de un posteo en sus redes sociales y recordó la historia del reducto ubicado en Santiago del Estero 360 de Paraná.

Si bien el estadio había sido construido e inaugurado para los festejos del 50 aniversario del club en junio de 1971, aún no tenía un nombre oficial. “Aprovechamos hoy para recordar algunos datos curiosos, honrando a aquellos dirigentes y la comunidad verde que nos inspiran, para poder transitar hoy la construcción de nuestro segundo estadio”, publicaron.

Cabe destacar que Juan Manuel Baglietto fue seis veces presidente del Club Ciclista Paraná, entre si fundación en 1921 y 1975.

En la publicación se destacan las características del estadio y las empresas que formaron parte de la construcción. Pero además que fue inaugurado con motivo del 50 aniversario del club con un cuadrangular entre el local Ciclista, Echagüe, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y Boca Juniors.

En la misma semana de celebración se llevó a cabo un torneo Interprovincial de Básquetbol Femenino, que tuvo como protagonistas a Rivadavia Juniors de Santa Fe, Río Uruguay de Concepción del Uruguay y dos equipos de seleccionados locales.