Primera Nacional: Maximiliano Rueda continuará un año más en Patronato

Maximiliano Rueda pasó por las oficinas de calle Grella y firmó la renovación de contrato. (Foto: Patronato).

Patronato seguirá contando con Maximiliano Rueda en su plantel profesional para la Primera Nacional 2026. El futbolista paranaense firmó este viernes la renovación de su contrato hasta diciembre del próximo año, según informó la institución de calle Grella a través de sus redes sociales.

Rueda, con pasado en Belgrano y Atlético Paraná, llegó a mediados de 2024 al equipo que en aquel entonces dirigía Diego Pozo. Pero la última temporada se asentó como lateral derecho en el equipo que dirigió Gabriel Gómez. Si bien su posición natural es la de mediocampista por la derecha, tuvo sólidas actuaciones como marcador de punta.

En la última temporada de Patronato, Rueda disputó 28 partidos y no anotó goles, pero dio una asistencia.

De esta manera, el DT Rubén Darío Forestello cuenta con otra opción para el plantel que completó la primera parte de sus entrenamientos en el predio La Capillita. Por ahora son dos los refuerzos: el mediocampista Agustín Araujo y el defensor Franco Meritello.