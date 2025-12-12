Una colonia religiosa sin redes sociales, ropas del siglo XIX y anti vacunas, epicentro de casos de sarampión

El Ministerio de Salud Pública uruguayo anunció hasta ahora siete casos confirmados de sarampión, y todos ellos en San Javier. Seis contagios fueron de personas que viajaron a Bolivia y viven en la Colonia Ofir, donde prácticamente no hay cobertura de vacunas, que aducen es por motivos “religiosos”.

El séptimo caso confirmado es el de un hombre de 29 años, por fuera de ese grupo, y se trata de una “transmisión local”. Esto último pone en peligro la eliminación de transmisión endémica de sarampión que Uruguay ostentaba desde 1999. Mientras tanto, hay casos sospechosos a estudio en varios departamentos del país.

“Hay un poco de incertidumbre y preocupación de lo que pueda pasar”, graficó el alcalde del municipio de San Javier, el nacionalista Washington Laco. Lo que se presume en la localidad asociada a una centenaria migración rusa es que si empeora la situación se puedan tomar medidas “algo más drásticas”, antes de las reuniones por las fiestas de Navidad y Fin de Año.

La situación que vive San Javier activó por estas horas una búsqueda intensa de casos, lo que se suma a una persistente campaña de vacunación. El MSP, en línea con expertos médicos, insiste en que se trata de una enfermedad “grave”, así como “altamente contagiosa” por la vía respiratoria, a través de las gotitas cuando alguien tose o habla fuerte, la que se puede evitar teniendo las dos vacunas necesarias.

El municipio de San Javier engloba al pueblo que lleva el mismo nombre, y las colonias rurales circundantes San Javier, Ofir, y Doctor Luis Alberto de Herrera. Allí viven unas 2.500 personas. Por los casos de sarampión, se suspendió la presencialidad tanto en la escuela, el liceo y el CAIF locales.

“Estaban todos los cierres de año, las reuniones de despedida de año, y más, que por ahora se sugiere no realizar nada para evitar la aglomeración. Hemos tenido una muy buena aceptación de la gente”, agregó Laco.

Con el objetivo de cortar la transmisión, un equipo del MSP de Montevideo, los directores departamentales de Salud Pública de Río Negro y Paysandú, mutualistas locales y el municipio, comenzaron ayer un rastrillaje por todo el centro poblado de San Javier.

Con este plan, 10 grupos, con unos 25 miembros en total, recorrieron casa por casa de las 70 manzanas del centro poblado de San Javier, donde viven unas 1.800 personas. Está previsto que este jueves culminen con la recorrida en las 10 manzanas restantes y logren ubicar a personas que no encontraron en la primera visita.

Laco explicó que la medida implicó brindar a “cada uno” una “información personalizada”, explicando lo que estaba ocurriendo en San Javier con el sarampión, los síntomas (fiebre, erupción cutánea, rinitis, tos o inflamación ocular), así como las precauciones que se deben tomar y el llamado a revisar el esquema de vacunación, sobre todo de los nacidos luego de 1967, que podrían llegar a tener solo una dosis.

Los grupos de búsqueda e información de casos fueron acompañados por dos equipos de vacunación móviles. En la primera jornada, 30 personas se vacunaron en su casa con los equipos móviles y unas 40 fueron a la policlínica tras detectar que tenían una o ninguna de las dos dosis. Desde el 20 de noviembre se empezó con la campaña de vacunación, que viene teniendo “muy buena respuesta” de la gente, acotó el alcalde.

No obstante, en esta búsqueda manzana por manzana, notaron una diferencia entre la información del MSP y la de los carnet de salud. “San Javier estaba con un bajo porcentaje de vacunación, de un 40%, pero encontramos que falta mucha actualización en el sistema del MSP”, dijo el alcalde. Y añadió: “Hay un desfasaje. Ahora se habla de que estamos por encima del 70% de vacunación”.

Colonia Ofir

A 15 kilómetros del pueblo de San Javier, se encuentra la Colonia Ofir, fundada por inmigrantes rusos, donde vive cerca de un centenar de personas, desconectados de las redes sociales en general, que visten atuendos del siglo XIX, y pertenecen a una comunidad religiosa denominada starovery, que son rusos ortodoxos separados de la iglesia oficial.

En diálogo con el diario montevideano El País, Marcos Chuprov, vecino de Ofir, destacó que los seis casos confirmados de sarampión no ocurrieron en la zona central de la colonia, sino que fueron personas que integran la misma comunidad rusa pero viven a unos 8 kilómetros de distancia.

Laco, en tanto, explicó que hay un predio de unas 20 hectáreas donde vive el grueso de Ofir, en unas 40 casas, y que algunos, de la misma comunidad, están instalados en menos de 10 casas en predios muy cercanos, de Colonización. “Es todo lo mismo, de la colectividad de ellos. No viven capaz en el núcleo donde están la mayor parte de Ofir”, aclaró el alcalde.

Frente a la consulta de por qué la comunidad no se vacuna, Chuprov respondió: “No confiamos en las vacunas”. “Nos estamos cuidando y tratamos de no tener ningún problema de ninguna cosa”, remarcó.

Chuprov reconoció que no se vacunan por motivos religiosos. “A nosotros no se nos permite poner cualquier cosa en el cuerpo”, dijo. Ante la aclaración de que expertos médicos y autoridades remarcan que son vacunas seguras, y la repregunta de si tras los casos confirmados ninguno de la comunidad pensó en darse las dosis, retrucó: “¿Cualquier vacuna de la que no sabemos nada? No estamos de acuerdo con eso”.

“Como estamos sanos no precisamos ninguna vacuna, no precisamos nada. Estamos tomando medicina natural y nos estamos sintiendo todo bien, normal. ¿Por qué me tengo que poner la vacuna? Capaz que me puede hacer mal”.

