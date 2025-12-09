Guzmán: “Es muy positivo que se use el sistema republicano para que nadie sienta soberbia de impunidad”

El ex diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ-Paraná) que integró la comisión de juicio político contra el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, comparó dicho proceso con el pedido de juicio político que se presentó contra la vocal Susana Medina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Guzmán dijo tener conocimiento del tema “por los informes periodísticos”, porque no tuvo “acceso al expediente”. Señaló que su experiencia “en su momento fue muy significativa porque al doctor Chiara Díaz en su momento se lo acusó de percibir viáticos y ausentarse de su lugar de trabajo, ya que dos o tres veces por semana estaba en Buenos Aires. Si bien era con un fin loable, el de dar clases en la Universidad, no correspondía porque en ese tiempo tendría que haber estado al frente de la vocalía del STJ desempeñando sus funciones, para lo cual el cargo le exigía la prestación full time”.

Recordó que, al igual que con Susana Medina, con Chiara Díaz “la esencia de la acusación” fue el uso de fondos públicos para realizar tareas ajenas a la Vocalía. “Cuando se presenta en la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político toma otro cariz el debate o la discusión porque lo que se empieza a discutir es la autoridad que tiene que tener quienes imparten justicia y en este caso, los que tenían que juzgar en la comisión de Diputados a los que nos juzgan. Fue un debate muy interesante porque giró en torno de los principios que tiene que tener una persona que ejerce una función pública con respecto a la autoridad. Fue muy impactante porque la argumentación de Chiara Díaz no fue en función de su defensa sino en función de ataques a los diputados que lo estábamos investigando”, aseveró.

Como ejemplo, recordó que Chiara Díaz no tuvo abogado y que “cuando Lara –quien presidía la comisión- le leyó el expediente Chiara Díaz manifiesta que no tenía ninguna autoridad para juzgarlo porque había quemado libros y tenía una cuestión pendiente de situación filial. Asa arrancó esa comisión de Asuntos Constitucionales. Y después, en función del ataque permanente de Chiara Díaz hacia cada uno de los integrantes, toma otro revuelo de magnitud cuando imita el tono de voz de una pregunta que le hizo una diputada de la UCR –que eran dos: Gabriela Lena y María Viola- y eso fue muy significativo porque los cuatro diputados radicales de la comisión –también estaban Monje y Vitor- toman magnitud de que lo que pretendía hacer Chiara Díaz era un ataque a la institucionalidad, y en este caso a la Cámara de Diputados como cuerpo colegiado en función de sus atribuciones de poder juzgar a un miembro del Superior Tribunal de Justicia”.

En ese marco, Guzmán dijo que “presiones no hubo ninguna, lo que sí había es una jactancia en función de que había diferentes estamentos políticos de autoridad que no podían ser juzgados, y era impensable que se pudiera juzgar a un integrante del Superior Tribunal de Justicia. Por ese momento, también el gobernador Gustavo Bordet había hecho declaraciones de que él no tenía que rendirle cuentas a nadie, es decir que había una jactancia de impunidad. Y ese juicio político lo que vino a traer en ese momento fue un alivio a las instituciones en función de que cada uno de sus miembros tiene que rendir cuentas por lo que hace a la ciudadanía y para eso la Constitución mantiene las herramientas que lo permiten para que nadie genere esa jactancia de impunidad que yo vi en ese momento durante el juicio político al doctor Chiara Díaz”.

En cuanto al proceso que sigue tras la denuncia, indicó que “puede seguir avanzando en el pedido de juicio político y convocar a la miembro del STJ a la comisión para que pueda defenderse o rechazar in limine como sucede en muchos de los casos”. Agregó que antes de convocar a Medina, se pueden solicitar informes: “El material probatorio siempre es muy importante, que fue lo que se tuvo en cuenta con Chiara Díaz porque era irrefutable las ausencias que había tenido y los días que había faltado a cumplir con sus funciones físicamente dentro de su espacio de trabajo. Esto tiene mucha similitud con el caso de la doctora Medina”.

Analizó asimismo que “dentro de la estrategia de ataque de Chiara Díaz, en su momento lo hizo no sólo con los diputados que estábamos en la comisión sino también con sus pares integrantes del Tribunal de Justicia aduciendo que lo que él hacía también lo hacían otros integrantes del Superior Tribunal. Habló de la reina de los viajes tratando de defender su actitud. Creo que esto es muy positivo, que en democracia podamos poner la balanza que tiene nuestro sistema republicano de poderes para que nadie sienta esta jactancia de impunidad o esta soberbia de creer que hay cargos que imposibilitan que te puedan investigar o juzgar”.

Sanciones en el PJ

En otro orden de cosas, Guzmán cuestionó la decisión del Partido Justicialista de Entre Ríos de separar de sus cargos partidarios a Carina Domínguez y Carolina Gaillard por haber participado por fuera del partido en las últimas elecciones legislativas. “Tengo sensaciones muy encontradas, creo que fue un acto de cobardía contra dos compañeras, contra dos mujeres y eso no me gusta. Si tendríamos que ser sancionados asumo toda la responsabilidad del caso porque fui en un frente por fuera del partido porque no me dejaron participar dentro del PJ proscribiéndome”, señaló.

“Lo tomaría como que, en el mismo año en que me proscribieron, me sancionaron por desobediente o por no seguir las directivas de una conducción que dista mucho de tener una autoridad para poder juzgar o imputar. Así que sencillamente fue un acto cobarde contra dos compañeras”, concluyó.