Ultimate frisbee: Echagüe se presenta en un importante torneo internacional

El equipo de calle 25 de Mayo se presenta en el torneo La Ciudad de la Furia.

El equipo de frisbee del Atlético Echagüe Club volverá a decir presente en una competencia de alto nivel nacional e internacional. Del 3 al 5 de abril participa en la 6ª edición del Torneo “Ciudad de la Furia”, que se desarrolla en Benavídez, provincia de Buenos Aires, y que reúne a destacados equipos de la disciplina.

El certamen, organizado de manera particular por el conjunto Hammers Ultimate, se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario regional. Para Echagüe será su segunda participación en este torneo, una experiencia que le permitirá seguir midiendo su crecimiento deportivo frente a rivales de jerarquía provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

En la fase de grupos, el equipo paranaense tendrá un exigente arranque con tres compromisos. Se enfrentará a El Quillá de Santa Fe, Flama de Uruguay y The Master Plan de Buenos Aires, en una zona que promete paridad y alto nivel competitivo desde el primer lanzamiento del disco.

Con ilusión y objetivos claros, el conjunto entrerriano buscará ser protagonista y dejar su huella en una nueva edición de “Ciudad de la Furia”.