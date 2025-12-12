El síndico por la oposición en la OSER y senadores peronistas abordaron la situación de la obra social

El síndico fiscalizador por la oposición en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, se reunió con senadores peronistas y analizaron aspectos del funcionamiento de la obra social de los trabajadores estatales entrerrianos. Entre otros temas se abordó los plazos de reglamentación de la nueva Ley que creó la OSER y aspectos relacionados con prestaciones y la resolución mediante amparos, de las que se judicializan.

También se analizó la situación financiera y de las delegaciones. El síndico fiscalizador por la oposición, contador público Pablo Giampaolo, se reunión con senadores peronistas para informarles sobre las principales situaciones y las que requieren de un abordaje casi inmediato en la obra social provincial. Se trata de algunas de las situaciones que fue encontrado durante los poco más de dos meses desde que asumió en el cargo designado, de una terna, por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio.

En el encuentro, que se extendió por casi dos horas, el síndico dio precisiones del estado de situación, al momento, de la OSER. Entre los temas que se abordaron se encuentra que la nueva norma, que se aprobó en junio de 2025, aún no está reglamentada y los plazos para concretarlo se achican. Estuvieron presentes los senadores Martín Oliva, Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Nancy Miranda, Juan Pablo Cosso, Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, y asesores y abogados.

Entre otros temas que se abordaron se destacaron la situación económica financiera de la OSER; los convenios vigentes; las licitaciones por compras y contrataciones; las necesarias visitas a delegaciones; la transparencia en la gestión; el informe de la sindicatura y los controles futuros. También se acordó la programación de encuentros de coordinación con el bloque mediante un cronograma de reuniones periódicas. Tras la finalización del encuentro, el síndico destacó la buena predisposición de los legisladores y el importante apoyo político del bloque del PJ en la Cámara Alta.

En el encuentro, en el que los senadores siguieron muy de cerca los pormenores del detallado informe del síndico, se trataron también situaciones como el estado de las prestaciones, la implementación de la orden digital, el estado de las delegaciones –tanto del interior como de Paraná- que Giampaolo viene recorriendo con su auto y recursos personales porque aún no se le asignaron los recursos pertinentes.