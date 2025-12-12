Las series de acción y aventura son devoradas por el 50% de la audiencia del streaming en Argentina

El ranking de social media engagement de noviembre lo lidera Envidiosa de Netflix, la serie y comedia argentina protagonizada por Griselda Siciliani.

Acción / aventura (48%) y comedia (40%) son los géneros más consumidos en plataformas de streaming, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales.

El ranking de social media engagement correspondiente a noviembre lo lidera Envidiosa de Netflix, la serie y comedia argentina protagonizada por Griselda Siciliani que estrenó su tercera temporada, en la cual se explora aún en más profundidad la vida personal, amorosa y profesional de la protagonista, según surge de los informes recibidos por la Agencia Noticias Argentinas.

La serie consiguió el mayor número de interacciones y menciones en redes sociales por cuarto mes consecutivo.

El segundo lugar lo ocupa Los Tinelli, el reality show que tuvo sus inicios a principios de año por Prime Video, se dedica a mostrar la vida de Marcelo Tinelli y su familia; la intimidad y cotidianidad de cada integrante familiar y persona cercana al conductor. También se encuentran en el ranking El juego del calamar que cuenta con tres temporadas en Netflix.

Y además se puede encontrar a El Eternauta, basada en una historieta de los años 50, es una miniserie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín.

Algunas de las otras series y películas con mayor cantidad de vistas y potencial alcance de sus menciones generadas fueron Menem (Prime Video), Viudas negras: putas y chorras (Flow/Prime Video/HBO Max), División Palermo (Netflix), Harta (Netflix), Moana 2 (Disney+), Blanca Nieves (Disney+), Valeria (Netflix), Elite (Netflix), Emily en París (Netflix), Reacher (Prime Video), Estado eléctrico (Netflix), Su majestad (Prime Video), Machos Alfa (Netflix), The Kardashians (Disney+), El mejor infarto de mi vida (Disney+) y Andor (Disney+).

La medición hecha por Kantar IBOPE Media, media currency de la industria generó una lista de los 20 contenidos que produjeron la mayor participación e interacción en el último tiempo, ya sea a través de menciones y hashtags en un tweet, un me gusta o compartiendo.

Las apps del streamingLas apps de streaming son plataformas de software que distribuyen contenido a través de Internet.

Cuatro ejemplos de apps que facilitan el acceso al contenido en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar:

Streaming de video: Netflix, Hulu, Disney+, YouTube. Streaming de música: Spotify, Apple Music, Amazon Music.TV en vivo: YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV Videojuegos: Twitch, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce NOW.

El término "streaming" se refiere a cualquier reproducción de audio, video y otros contenido multimedia en un dispositivo en tiempo real a través de Internet.

Cada vez adquieren más relevancia las placas HDMI como puerta de acceso al contenido por demanda.

Los principales dispositivos de streaming son Roku, Amazon Fire TV y Google Chromecast y también se aprovechan para conectar las ​​​consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox.

Las televisiones inteligentes con apps integradas como Netflix y Hulu y los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tablets, así como las computadoras con navegadores de Internet o apps instaladas, actúan como interfaz entre el servicio de streaming y la pantalla o parlantes.

Ciencia ficciónDe los datos recabados en la encuesta surge, también, que un 33% de la población alcanzada por el relevamiento accede a contenidos de ciencia ficción a través de plataformas de transmisión online.

La Encuesta Nacional de Consumos Culturales asimismo destaca que, dependiendo de la edad, las preferencias varían: el género acción/aventura es muy fuerte en varios segmentos, y a medida que crece la edad, sube la preferencia por géneros como documentales o contenido romántico.

Todo esto sugiere que el consumo por género está diversificado según perfil etario.

En coincidencia, en el “Directorio de Servicios OTT 2025” se menciona que los géneros más apreciados por la audiencia latinoamericana (no solo de Argentina) son comedia (63%), acción (58%) y ciencia ficción (55%).

“Con los datos de la ENCC vemos claramente que los argentinos tienen una fuerte inclinación hacia la acción, la comedia y la ciencia ficción”, dijo Alejandro Sobrino, gerente senior de Producto de Roku.

Una industria en expansiónLa industria del streaming en América Latina continúa en expansión, con más de 830 plataformas activas y un catálogo que supera las 560 mil producciones.

Si bien las películas dominan la oferta (79%), las series, que representan un 21%, siguen consolidándose como un formato estratégico para atraer audiencias y generar engagement.

La compañía que hizo posible esta tecnología se llamaba RealNetworks.

Pronto le siguieron tecnologías de streaming como QuickTime de Apple y Windows Media Player de Microsoft, que ofrecían sus propias soluciones para reproducir video y audio en tiempo real a través de dispositivos.

Sin embargo, los problemas de CPU y ancho de banda eran grandes obstáculos para la innovación en aquella época.

El buffering y los problemas de conectividad también dificultaron el streaming para la mayoría de los usuarios de Internet residencial.

Las mejoras en la tecnología de banda ancha se tradujeron en velocidades más rápidas y la capacidad de transmitir más datos por Internet, lo que supuso un gran avance al streaming tal y como lo conocemos hoy.

En 2007, Netflix, que hasta entonces había operado como servicio de DVD por correo, lanzó su servicio de streaming, y comenzó oficialmente la “guerra del streaming”.

