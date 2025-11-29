Se solicita colaboración para dar con el paradero de un joven de Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Marcelo Exequiel Paniagua, de 32 años de edad; quien este viernes a las 13.30, se habría retirado desde la terminal de Paraná con rumbo a la ciudad de Concordia, lugar al que nunca arribó.

Lleva puesta mochila negra con azul y dos bolsas de tela con ropa y elementos de higiene. Vestía una remera blanca y negra con la palabra “Sacachispa” en el frente, una bermuda de futbol azul oscuro con lila y franjas blancas, una gorra con visera color negra con vivos blancos, zapatillas color gris marca NIKE (colores gris blanco y amarillo flúor) .

El joven es de contextura física delgado, altura aproximada 1,75 m y de tez trigueña.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 4446372 comunicándose al teléfono de Comisaría Novena de Paraná.