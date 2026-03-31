Rumbo al Mundial: Argentina se despidió a puro gol ante Zambia en La Bombonera

Lionel Messi festeja el segundo gol de la noche; el partido tuvo sabor a despedida para el capitán y Nicolás Otamendi.

La selección argentina de fútbol goleó a Zambia por 5 a 0 en su despedida del país previo a su participación en la Copa del Mundo que dentro de 72 días comenzará en Estados Unidos, México y Canadá. En el estadio “Alberto J. Armando”, conocido popularmente como La Bombonera, el equipo dirigidos por Lionel Scaloni se redimió de la pobre imagen que mostró en la primera actuación de esta fecha FIFA (victoria sobre Mauritania por 2 a 1) y dejó mejores sensaciones, más allá de las flaquezas del rival.

El actual campeón del mundo se impuso con goles de Julián Álvarez, a los 3 minutos del primer tiempo; Lionel Messi, a los 43 de la misma mitad; Nicolás Otamendi –de penal–, a los cuatro del segundo y en su adiós a la selección argentina como local; Dominic Chanda –en contra– a los 22 del complemento y Valentín Barco, en el tercer minuto de descuento de la parte final.

En esta ocasión, Scaloni puso en cancha a Messi como titular y el capitán mostró una muy buena versión, con un gol y una asistencia. Además de haberle dado a Otamendi la posibilidad de convertir de penal en su despedida.

Durante el partido, el DT probó variantes e incluso reemplazó a Dibu Martínez por Juan Musso en el arco, algo inusual. También ingresaron Rodrigo De Paul, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Máximo Perrone, Lucas Martínez Quarta y el mencionado Barco.

Cabe destacar que la Albiceleste también disputó este fin de semana un partido contra un combinado de la Sub 20 en el predio de Ezeiza para darles rodaje a los diferentes convocados, entre los que estuvo el entrerriano Marcos Senesi (fue titular ante Mauritania y este martes no fue citado).

Una de las notas negativas de esta última convocatoria fue la baja por lesión de Joaquín Panichelli, el delantero del Racing de Estrasburgo (Francia) que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que lo dejó al margen de la próxima Copa del Mundo.

Con este panorama, resta saber quiénes serán los jugadores que conformarán la convocatoria de Scaloni y su cuerpo técnico, integrado por el paranaense Roberto Fabián Ayala. Quedan pocos lugares disponibles y pelean varios jugadores por integrar la nómina. Dos entrerrianos pelean por estar: el gualeyo Lisandro Martínez y el concordiense Senesi.

Argentina, que integrará el Grupo J del próximo Mundial y concentrará en Kansas, compartirá la zona con Argelia, Austria y Jordania. Se espera que juegue otros dos amistosos en la antesala del Mundial, pero con la lista de convocados ya cerrada.

El resumen del partido (Telefé)