Deportes y Salud de la Provincia articulan acciones para fortalecer la salud mental

La secretaría de Deportes y el Ministerio de Salud firmaron un acta compromiso para impulsar acciones conjuntas de concientización, promoción y acompañamiento en el territorio provincial, con foco en adolescentes y comunidades deportivas. El acuerdo establece líneas de trabajo orientadas a la prevención de problemáticas asociadas mediante prácticas recreativas y comunitarias.

El objetivo es fortalecer el abordaje integral de la salud mental en la provincia mediante una fuerte impronta territorial que incluya talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización.

Prevención y deporte

Al respecto, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, expresó: "Es una alegría firmar este acuerdo para realizar un acompañamiento en la concientización de esta problemática, usando la importancia que tiene el deporte. Podemos hacer un aporte valioso abriendo las puertas de este tema para el beneficio de toda la comunidad deportiva".

Por su parte, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, señaló que una de las líneas prioritarias es la prevención primaria. "Este acuerdo permite llegar a la población adolescente que practica deportes. La intención es potenciar esfuerzos para identificar señales de alarma y poder ayudar a quienes atraviesen esta problemática", indicó el funcionario.

Agenda territorial

En el marco de este convenio, el próximo 22 de abril se realizará en Gualeguay el primer conversatorio con intervención de la Secretaría de Deportes. Participaron también de la firma el secretario de Salud, Daniel Valenituz, y la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Vismara.

La iniciativa busca que la escuela y el club se consoliden como espacios de cuidado, escucha y promoción de derechos, vinculando la actividad física con el bienestar integral de los jóvenes entrerrianos.