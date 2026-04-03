Hallaron muerto a un enfermero entrerriano en Buenos Aires: tenía ampollas de propofol en su departamento

Un enfermero de 44 años fue encontrado sin vida este viernes en su domicilio en Palermo (Ciudad de Buenos Aires), sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. Después de días de incomunicación con su circulo cercano, su familia realizó un aviso ante la policía, que accedió a la vivienda y lo halló. Tenía ampollas de varias drogas en la cocina -entre ellas fentanilo y propofol- y jeringas y agujas.

Fuentes de la policía porteña informaron que recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los llamados, en un departamento ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400. En el lugar, el personal policial entrevistó a la hermana del damnificado, quien manifestó que vive en Gualeguaychú y que no lograba contactarlo desde el 30 de marzo. También se hizo presente la locataria del departamento, que facilitó una copia de la llave.

Tras la denuncia, la policía entró al domicilio y encontró al hombre sin signos vitales. En el departamento se encontraron drogas varias, tres teléfonos celulares, ampolletas, jeringa y guantes de latex. De momento se contabilizaron cuatro ampollas abiertas en la escena -entre ellas de fentanilo y midazolam-, una jeringa y una aguja.

Entre las drogas que se encontraron en la cocina había propofol, lidocaina, difehidramina, Dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonacepan, midazolan, dexzametazona, adrenalina, Haloperdol, metroclopranida, diazepan, Keterolac, Cloruro de Potasio, Cetriaxona, Penicilina, Succinivolina. A su vez, intervino en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, a cargo de Vasser.

Fuente: La Nación