”Entre Ríos es la provincia que más mejoró su situación fiscal desde 2023”, destacó Dal Molín

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER – Federación) destacó la mejora sostenida de la situación fiscal de Entre Ríos y afirmó que la provincia es hoy la jurisdicción que más posiciones escaló en los principales indicadores de solvencia y desempeño fiscal desde el inicio de la actual gestión.

“Las medidas de orden fiscal y reordenamiento del gasto que lleva adelante el gobierno provincial comienzan a dar sus frutos. Que cada peso vaya donde tiene que ir es más que una consigna de gestión: se refleja en los resultados de las ejecuciones presupuestarias, en el aumento de la inversión pública, en la compra de maquinaria y equipamiento para mejorar los servicios del Estado y en el esfuerzo fiscal que significa acompañar al sector productivo y comercial con medidas como la reducción de Ingresos Brutos o las mejoras en la tarifa eléctrica”, enumeró el legislador a través de un comunicado de prensa.

Dal Molín remarcó que “esta evolución no responde a una valoración política sino a indicadores y objetivos elaborados por organismos especializados”. Y acotó: “Este avance no surge de una mirada propia ni de una valoración aislada. Lo confirman agencias internacionales de calificación crediticia y consultoras económicas de referencia”.

En ese sentido, el senador recordó que durante mayo S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Entre Ríos de “CCC+” a “B-”, mientras que FIX SCR mejoró la calificación de largo plazo de la provincia de “B+” a “BBB-”, destacando la evolución positiva de su perfil financiero.

“Estas mejoras fortalecen la posición de la provincia y favorecen el acceso a los mercados financieros en mejores condiciones, algo fundamental para sostener inversiones estratégicas y financiamiento para obras”, explicó.

Asimismo, Dal Molín hizo referencia al último informe de la Consultora 1816, elaborado con datos del cierre del Ejercicio Fiscal 2025. “Según este informe, Entre Ríos mejoró siete posiciones en el ranking provincial respecto del año anterior, alcanzando no sólo el mejor lugar de la actual gestión sino también la ubicación más alta de los últimos cuatro ejercicios”, indicó.

El senador precisó que la provincia mostró avances en cinco de los siete indicadores analizados: “Se destacan una mayor autonomía fiscal gracias a una mejor generación de ingresos propios, una reducción de la carga de la deuda en relación con los ingresos anuales, una menor incidencia de Ingresos Brutos, una mejora significativa en la composición del gasto público con más inversión y menos gasto de funcionamiento, y una mayor capacidad de financiamiento para obras a partir de la obtención de más de 300 millones de dólares de organismos multilaterales”, detalló.

Dal Molín consideró luego que los resultados “adquieren mayor relevancia cuando se observa la situación heredada” y expuso: “Entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023, Entre Ríos cayó del puesto 12 al 23 en el ranking provincial. Es decir, la actual gestión recibió una provincia prácticamente entre las de peor desempeño fiscal del país. En poco más de dos años, mediante una política sostenida de prudencia fiscal y administración responsable de los recursos públicos, se logró revertir esa tendencia y recuperar diez posiciones. Somos la provincia que más escaló posiciones desde 2023”, afirmó.

Finalmente, destacó que la mejora también se verifica al comparar a Entre Ríos con los distritos que tienen bonos emitidos bajo legislación internacional. “La provincia avanzó cinco posiciones respecto del ejercicio 2024 y alcanzó el sexto lugar entre las 13 jurisdicciones que emitieron bonos globales. Este dato también debe analizarse en perspectiva: al inicio de la gestión, Entre Ríos ocupaba el último lugar dentro de ese grupo de provincias. Hoy estamos mucho más cerca de los niveles que muestran las demás provincias de la Región Centro”, concluyó.