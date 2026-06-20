Murió James Burrows, director de “Friends” y responsable del piloto de “The Big Bang Theory”.

El director y productor de televisión James Burrows murió a los 85 años, según un comunicado que difundió la familia del artista que dirigió series como “Friends”, fue responsable del capítulo piloto de éxitos como “The Big Bang Theory” y ganó 11 premios Emmy.

El lamentable deceso ocurrió este viernes 19 de junio y la noticia se conoció en las últimas horas, aunque todavía no se supo la causa del fallecimiento ya que su familia informó que se produjo en forma pacífica, sin dar precisiones médicas adicionales.

Burrows nació el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles y desarrolló su carrera en televisión desde la década del 70 como director de sitcoms. Creció en un ambiente artístico, fue hijo del legendario dramaturgo y compositor de Broadway Abe Burrows.

El artista se destacó cocreador de la serie Cheers en 1982, una de las comedias más influyentes de la televisión estadounidense, y dirigió la mayor parte de sus episodios en las primeras temporadas.

Su paso por este show consolidó su técnica de dirección que transformó la industria al popularizar el uso de una cuarta cámara en las comedias filmadas con público en vivo, lo que permitió mayor dinamismo visual y capturó mejor las reacciones espontáneas de los actores.

También dirigió el episodio piloto de Friends en 1994, que marcó el inicio de la serie emitida por NBC, y trabajó en la dirección de episodios de producciones como Will & Grace, Taxi, Frasier y The Mary Tyler Moore Show.

Los propios protagonistas de Friends lo consideraron un mentor indispensable; tras conocerse su muerte, actores como David Schwimmer y Matt LeBlanc expresaron públicamente su dolor y su capacidad para hacer que el set se sintiera como una familia.

En 2007 dirigió el piloto de The Big Bang Theory, que luego se convirtió en una de las sitcoms más vistas de la cadena CBS.

A lo largo de su carrera estuvo al frente de más de 1.000 episodios de televisión, un hito histórico que la cadena NBC celebró con un programa especial de homenaje en 2016, y acumuló 11 premios Emmy sobre un total de 47 nominaciones.

Además, recibió reconocimientos de la Directors Guild of America y fue incorporado al Television Academy Hall of Fame. En 2022, plasmó sus cinco décadas de trayectoria en su libro de memorias "Directed by James Burrows".

En los últimos años continuó vinculado a la industria televisiva como director y productor ejecutivo en distintos proyectos hasta el 2025, cuando recibió su última nominación al Emmy por su trabajo en la serie Mid-Century Modern, con vigencia y fiel a su estilo hasta el final de sus días.

Fuente: Noticias Argentinas.