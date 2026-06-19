El alegato de la Fiscalía en el narcojuicio contra Airaldi: dos causas, cuatro fuerzas y una misma hipótesis

En un extenso alegato, el fiscal general José Ignacio Candioti hilvanó una enorme cantidad de informes y testimonios de dos gruesos expedientes para sostener una sólida hipótesis que convirtió lo que durante muchos años fue un mito o secreto a voces, en una preocupante realidad: el uso del río Paraná y de campos e islas en Entre Ríos para el tráfico de drogas a gran escala, no solo como bases operativas para el tránsito y para la provisión y venta de drogas locales, sino también para el accionar de organizaciones regionales y trasnacionales que, tal como se observa en estos días, se asocian a diferentes grupos para el contrabando internacional de cocaína.

Leonardo Roberto Airaldi, según el Ministerio Público Fiscal, utilizaba todos sus recursos materiales, económicos y humanos para cumplir este rol clave en el narcotráfico de la región: en sus campos aterrizaban avionetas provenientes desde Paraguay con cientos de kilos de droga, las trasladaban en lanchas veloces por el río Paraná y sus afluentes y las descargaban en Diamante o Puerto Gaboto, para su posterior distribución hacia centros de acopio o venta.

Se trata de la primera parte de los alegatos de la acusación pública que realizó Candioti junto a Juan Podhainy y el representante de la PROCUNAR, Martín Uriona.

“Este MPF que representamos tiene por absolutamente acreditado que luego de este extenso debate de casi cuatro meses, se ha probado fehacientemente sin lugar a duda que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes, con una pluralidad de personas”, introdujo Candioti.

Luego, realizó un racconto de la investigación, donde afirmó que se trató de dos expedientes tramitados en Santa Fe y en Paraná, con la intervención de cuatro fuerzas de seguridad diferentes que tenían la misma hipótesis de lo que era la empresa delictiva de Airaldi:

-“Comenzó en el año 2019. Se había encomendado a Prefectura tareas de investigación por parte del juez federal de Paraná, y los vecinos vinculaban a Airaldi con el comercio de estupefacientes. Primero, prefectura estableció que había una conexión entre Puerto Gaboto y Las Cuevas, luego que Airaldi tenía ahí aposentos, los vecinos fueron concretos diciendo que había una pista de aterrizaje en el lugar y que allí llegaba el estupefaciente”.

-“El Juzgado Federal ordena tareas, se obtienen por drone imágenes fílmicas. Elevan el informe al juez federal y acompaña una conclusión y dice que sería propicio, le da veracidad a lo que los vecinos decían. A su vez, surge el nombre de Diego Torres, que es de Puerto Gaboto. Prefectura dice que tenían esta hipótesis: Las Cuevas-Gaboto, Airaldi-Torres”.

-“Se pone en conocimiento al juez, ordena más tareas de investigación, hace más vigilancias, lo ven a Torres en una lancha de Airaldi, obtienen vistas fotográficas. Hay otro informe donde ven salir una avioneta de lo que sería el campo de Airaldi”.

-“Mientras Prefectura realizaba esta investigación, comenzó a actuar la Policía de Entre Ríos, el juez en un momento dice que solamente actúe la PER, pero por un tiempo coexistieron ambas investigaciones”.

-“Prefectura llegó a esta conclusión que había elementos para vincular a Airaldi con el comercio de estupefacientes, que podía haber tres líneas criminales: Airaldi, Jacobi, Fernández (…) Vinculó puerto Gaboto con Las Cuevas, con Diego Torres y que el modus operandi era la llegada de estupefacientes por avionetas y luego se repartían en lanchas”

-“Mientras, hubo un conflicto en las islas que tenía que ver con la Ley Nacional de Armas, se hicieron allanamientos y los vecinos le dicen a la policía de Entre Ríos lo mismo que le habían dicho a la Prefectura Naval Argentina, la preocupación por movimientos raros de noche, que salen lanchas y hay una pista de aterrizaje clandestina en el campo de Arialdi. El juez dice que se profundice esta investigación”

-“A su vez se obtiene el celular de Airaldi, lo vinculan con estas actividades, se ordenan escuchas telefónicas, advierten que hay un comercio de tóxicos no solo de Airaldi sino de otras personas en forma organizada, que la lidera y pone el epicentro en el bar Mandela de Diamante diciendo que se realizaban actividades relacionados al comercio de estupefacientes, con estrecha relación con Airaldi y las personas que orbitaban a su mando”.

-“Mencionan a Soledad Cáceres y su vinculación con Arialdi, llegan a Schonfeld, ponen énfasis en Juan Erbes, dueño del bar, Walter Olivero que dicen que era el dueño del inmueble, hacen referencia a Armocida, ponen hincapié en Erbes porque hacen múltiples informes. Que participaba Marino Martínez y Porotito Sánchez ligados al bar Mandela. Y empieza a sostener que Airaldi contaba con una protección policial dentro de la misma fuerza. Al principio no podían determinar de dónde venía en concreto, hasta que llegan en septiembre de 2023 a Roberto Coronel, y dan cuenta de cómo Airaldi se movía libremente por las rutas de la provincia”.

-“El juez recepta favorablemente estos informes, tiene en cuenta el organigrama. Se hacen allanamientos, dictan procesamientos y Fiscalía pide elevación a juicio. Cuando llega al Tribunal, el TOF de Santa Fe remite acertadamente una causa que se había tramitado allí”.

-“No solo lo investigó Prefectura, y la PER y llegaron a la misma conclusión, y el juez federal lo procesó por organizador, sino que sucedió que hubo un allanamiento en agosto de 2022 en Puerto Gaboto, donde se encontraron 29 kilos de cocaína. Entonces dicen que se hagan tareas de investigación respecto de Diego Torres y la hace la Guardia Rural Los Pumas, que dice hay una vinculación entre Airaldi y Torres, se empieza a investigar en el Juzgado Federal de Santa Fe, que dice que investigue la Policía Federal Argentina, una cuarta fuerza distinta, y que quede la investigación a cargo del fiscal Walter Rodríguez, hoy juez federal de Santa Fe”.

-“Rodríguez hace una buena investigación. Se agrega un testigo de identidad reservada que se reserva porque lógicamente tiene miedo de lo que pueda hacer. Hace un relato, que conocía a Torres, que lo vio, que tenía que buscar ‘merca’ a Diamante, que salió en lancha, que volvió con un paquete, que tenía que llevarlo a puerto Gaboto, que Airaldi era el patrón de Torres y que este le manifestó que Airaldi tenía una pista para que aterrice una avioneta”.

-“A su vez se hace un procedimiento en Rosario, lo detienen a Airaldi en una Amarok, se secuestran celulares donde surgen mensajes entre Torres y Airaldi, que lo llamaba Pete o Licenciado, que hablaban en clave con estupefacientes, que a otro contacto le decía ‘los maples van a llegar a Gaboto’”.

-“Más informes refieren la coordinación de Torres con Airaldi por el comercio de tóxico, y vinculaciones en mensajes donde hablaban de novillitos lastimados y mandaban fotos de ladrillos de cocaína”.

-“Más informes labrados por la Dirección de Inteligencia Criminal que tiene especialidad en narcotráfico, haciendo referencia a comunicaciones de Arialdi con Torres hablando en clave, diciendo no hay dudas que hablaban de estupefacientes, que en 2022 le había cobrado 10 millones de pesos a unos pescadores para salir a pescar”.

-“Otro informe dice que toda la investigación concluye que no solo Airaldi y Torres se dedicaban al comercio de drogas, sino el modus operandi, que venían avionetas, aterrizaban en lo de Arialdi y se lo llevaban en lanchas y que Airaldi ocupa dentro de la organización como el eslabón principal”.

-“Otro informe le dice al juez federal de Santa Fe: ‘tenemos que poner en conocimiento que de las escuchas surge que Airaldi realiza negocios lícitos’. Esto no está en duda, lo que está acreditado es que a la par de esa actividad lícita hay una actividad ilícita sin lugar a duda. Y dicen que dentro de esta actividad ilícita hay elementos sólidos para a su vez atribuirle a Airaldi los 29 kilos de cocaína encontrados en Puerto Gaboto. Lo dice la PF en una investigación encomendada por la Justicia Federal de Santa Fe”.

-“La PF investigando por esos 29 kilos de tóxico, dice se advierte que Aialdi tiene una cobertura de ciertas áreas de fuerzas policiales en la zona de Diamante que le permite desplazarse en tramos ruteros sin riesgo de ser detenido y menciona el accionar de Armocida”.

-“Hubo dos sólidas investigaciones, de la Justicia Federal de Paraná y de Santa Fe, que llegaban a la misma conclusión: vinculaban a Airaldi”.

(Al momento de esta publicación, continuaban los alegatos y aún no se habían solicitado las penas para los acusados)