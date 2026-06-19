Pidieron 14 años de prisión para Airaldi y el decomiso de la Estancia El Mirador por narcotráfico

En una extensa jornada donde el Ministerio Público Fiscal formuló sus alegatos y pedidos de condenas para los acusados en el narcojuicio contra Leonardo Roberto Airaldi y otros ocho imputados, los fiscales pidieron la pena de 14 años de prisión para el productor agropecuario de Diamante y el decomiso de la Estancia El Mirador ubicada en Las Cuevas, que tiene una superficie de 1.200 hectáreas, por haber sido el lugar donde aterrizaban las narcoavionetas. También solicitaron penas a los otros ocho imputados que llegaron a juicio oral, marcando las diferencias en cuanto a los roles y responsabilidades de cada uno en la actividad criminal. A diferencia quizás de otras instancias, fueron exposiciones detalladas y sobrias, sin estridencias a diferencia de las audiencias tensas y crispadas que marcaron el debate a lo largo de casi cuatro meses, aunque con la severidad de las pruebas reunidas en la investigación y expuestas a lo largo del juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Además de los 14 años de cárcel y el decomiso mencionado, para Airaldi el fiscal general José Ignacio Candioti pidió una multa de 992 unidades fijas.

Cabe recordar que, al momento de la identificación en la segunda jornada del juicio, Airaldi informó respecto de sus bienes que no posee propiedades a su nombre personal, sino que los inmuebles y activos se encuentran registrados a nombre de las empresas. Detalló en ese sentido la existencia de campos de gran extensión, además de inmuebles urbanos en Diamante y vehículos de trabajo. Por ejemplo, mencionó que la Estancia El Mirador tiene 1.200 hectáreas, mientras que la isla El Pillo tiene 2.350 hectáreas. Además, tiene otros inmuebles en Las Cuevas y en Diamante, como terrenos y campos.

Por otro lado, para la mano derecha de Arialdi, Juan Andrés Erbes, solicitaron siete años de prisión; para el policía retirado Roberto Coronel, seis años; para Sebastián Armocida, Seis años y cuatro meses; para Joel Schonfeld, cuatro años y seis meses; para Soledad Touzet, tres años y tres meses; para el exempleado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Walter Olivero, tres años y dos meses; para Marino Martínez y Cristian Sánchez, tres años de prisión condicional.

“No se trata de personas vulnerables ni cercanas a los 18 años de edad”, dijo Candioti, mientras que el representante de la PROCUNAR, Martín Uriona, mencionó como agravantes del delito por parte de Airaldi que “pese a estar detenido desplegó estas actividades de tráfico”, que empleó “medios violentos no solo con quienes afectaban el negocio sino también con los propios”, que “utilizó aeronaves, lo que refiere una mayor estructura”, y “la posibilidad cierta de ganarse la vida de otra manera”, lo cual revela un “profundo desapego de Airaldi a las normas”.

Airaldi: “organizador y financiador”

Uriona alegó respecto de Airaldi. En primer lugar, argumentó la legalidad de la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante, una originada en el Juzgado de Paraná y otra en el de Santa Fe. “Los dos requerimientos son dos fotos, dos escenarios de organizar y financiar” el comercio de drogas. En la causa de Santa Se le imputó el almacenamiento junto a Diego Torres, mientras Airaldi ya se encontraba detenido en Rosario por la que fue condenado en un juicio abreviado. Para relacionar a Airaldi con esa droga fue fundamental el contenido de los teléfonos secuestrados en la causa de Rosario”, afirmó.

“Se trata de una misma prueba para probar el rol de organizador y financista. El hallazgo de esos 29 kilos de cocaína ocurrió dentro del período temporal atribuido a Airaldi. Airaldi llevó acciones de organizar y financiar el tráfico de drogas en el tiempo. Como parte de esas actividades el secuestro de los casi 30 kilos de cocaína es parte de esa actividad. Esta unificación que pretendemos, tiene que ver con la realidad de los hechos, lo que se constató en Santa Fe y en el de Paraná”, agregó.

“La prueba colectada en estas causas, los testimonios del personal especializado de tres fuerzas de seguridad distintas, el testimonio de identidad reservada y las conversaciones registradas en conversaciones telefónicas, y las conversaciones e imágenes hallados en el celular de Airaldi secuestrado en 2022, y el secuestro de droga, de documentación, factura de combustible y otros elementos”

También los dichos de la acusada Touzet que dio cuenta con detalle cómo era la dinámica de tráfico que Airaldi organizaba, los métodos violentos con propios y con terceros. A modo de síntesis respecto de las maniobras, por un lado está la distribución en Diamante, con ramificaciones en Rosario y Santa Fe, y por otro el descenso de aeronaves ligeras en sus campos con droga que luego era distribuida en camionetas.

“Sobre el lenguaje figurado, lomo, novillito, maple con pelo, es lo que ocurre en todas las investigaciones por narcotráfico y casualmente estas palabras tienen que ver con las actividades lícitas que hacen las personas para confundir en las investigaciones. Hay un lenguaje codificado para evitar ser vinculado frente a una eventual investigación. Además, hay imágenes que se enviaron los acusados que no dejan duda de que hablaban de droga”.

Uriona también se explayó sobre los testimonios y los audios de escuchas telefónicas y mensajes acerca del rol de jefe, organizador y financista en la banda por parte de Arialdi, así como su vínculo con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, un mensaje enviado a Touzet: “Emi quería los lomos nuevos, hablá con Emi que junta la plata en seguida, mandale guacha”.

Luego se explayó sobre un intercambio de mensajes entre Airaldi y un contacto agendado como Nico Mandela sobre “novillitos”. El interlocutor le dice que un novillito había llegado lastimado, le envía la foto y se trataba de un ladrillo de cocaína abierto. Esto consolidó la hipótesis de los investigadores, que ya no tenían dudas de que hablaban de novillitos y carne por droga. La imagen del ladrillo de cocaína abierto advierte del tenor de las actividades de narcotráfico: habla de un tráfico de calidad, volumen, vinculaciones con otras jurisdicciones, es una estructura interjurisdiccional de envergadura, que cuesta dinero mantenerlo, que operaba aceitadamente para llevar a cabo las maniobras que organizaba y financiaba Airaldi”.

“Hay que buscar billetín”, decía Arialdi y nombraba varios lugares, lo cual “advierte que las actividades no eran solamente en Diamante y zonas aledañas, sino también en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires”.

“Sobre el aterrizaje de aeronaves ligeras, ya la Policía de Entre Ríos había introducido la hipótesis de las pistas clandestinas, desde el inicio de la investigación, cuando la Prefectura hace tareas en las islas y dieron con el hallazgo de 24 kilos de marihuana que fueron remitidos por turno al Juzgado Federal de Santa Fe. Ven una lancha, una persona se da a la fuga, cuando llegan al lugar se encuentran con los 24 kilos de marihuana”, recordó.

También refirió en este sentido los testimonios que hablaban de estas situaciones y la verificación de una pista de aterrizaje en el campo de Airaldi, a través de un drone. “Se hizo mención de una pista especialmente diseñada para aterrizar una aeronave de 250 metros, y en este contexto aparece la relación de Airaldi con Diego Torres y el secuestro de los 30 kilos de cocaína en la casa de Torres”.

“Testigos mencionaron que era un puestero de la isla El Pillo, propiedad de Airaldi (…) Esta relación se refuerza de la información extraída del teléfono IPhone 12”, donde Arialdi tenía agendado como Licenciado a Torres. Testigos de PFA no tenían dudas que era ese hombre y que esta relación excedía la actividad ganadera del imputado en la isla El Pillo, sino además con la actividad narco.

Roles necesarios y secundarios

El fiscal general José Ignacio Candioti, alegó sobre la responsabilidad de otros cuatro imputados:

Sobre Walter Olivero:

-“Fue indagado y procesado por coautoría en comercio agravado de estupefacientes, pasó a participación necesaria, vino con prisión preventiva, pide la domiciliaria, esta Fiscalía dictaminó a favor, el Tribunal se la otorgó”.

-“Erbes dijo en su indagatoria también, que cuando él no estaba Bocha era el encargado”.

-En las escuchas “Erbes le decía a Nicolás que necesitaban ubicarlo a olivero por una transacción”

-En el organigrama está ubicado primero Airaldi, en la segunda línea Armocida, Coronel, Erbes y Olivero. Está en una ubicación importante”.

-“Vamos a mantener una responsabilidad de Olivero menor, vamos a ser consecuentes con la postura del MPF por partícipe secundario del comercio de estupefacientes, porque es lo que está acreditado. Su rol era de asistente, no de vendedor ni transportador como se lo había indagado”.

Sobre Sebastián Armocida:

-“No queda duda que debe ser responsabilizado por la coautoría en el comercio de estupefacientes. Creemos que la prueba determina que actuemos en consecuencia.

-En una “conversación con Airaldi donde coordinan la entrega de una media en una estación de servicios. Es absolutamente ilógico.: ‘Te tengo que alcanzar una media así vos se la alcanzás a la YPF del cruce a un amigo’. En realidad tenía que entregar la droga”.

-“A su vez, esto se incardina con lo sucedido días anteriores: también en una estación de servicios habían coordinado con Schumacher la entrega de un novillito y dijeron que vaya el Seba Armocida”.

-“En su domicilio se le secuestró ketamina. Dijo que era para su consumo personal, pero nueve frascos no es compatible. Luego aclaró que era para consumo grupal. Es sustancia de estiramiento de la cocaína”.

-El investigador “Luna dijo que Armocida era un estrecho colaborador de Airaldi. María de los Ángeles Faciano dijo que tenían una relación estrecha y continua”.

Sobre Joel Schonfeld:

-“También vinculado a la venta de estupefacientes. Vecinos decían ya que era de público conocimiento que se vendía droga y mencionaban entre otros a Schonfeld”.

-“Debe ser considerado partícipe secundario, que prestaba una colaboración pero no de la envergadura de Armocida, Erbes y Coronel. Por eso digo que hay que analizar las situaciones una por una. Una cosa es la visión de la instrucción y otra la del juicio oral y público”.

Sobre María Soledad Touzet:

-Tuvo una “participación secundaria”. “Actuaba totalmente subordinada a Arialdi en muchos aspectos, estaba a mercede del mismo, cumplía sus órdenes lícitas e ilícitas, y le prestaba una colaboración accesoria además de haber sufrido violencia de género, según su desgarrador testimonio”.

-“Contó los padecimientos que sufrió: que la maltrató psicológicamente, que la amenazó con ponerle un revólver en la cabeza, que era un sicario, que se comportaba como un animal, explicó cuánto le había costado tener la valentía para venir a declarar y dijo que no podía estar en libertad, que merecía seguir en prisión. Y dijo que pedía perdón por lo que había pasado”.

-“Tuve la oportunidad de dar una charla de Suma de Voluntades por el narcotráfico en los barrios y en los niños, los soldaditos del narcotráfico que es muy preocupante que nuestros niños en vez de estar en el colegio, en las canchas de fútbol, sean utilizados como soldaditos. Hice hincapié en un concepto que no es mío, ‘mujeres de las circunstancias’: esta idea está basada en un estudio empírico sobre una pluralidad de casos, no solo de Estados Unidos sino de otros países. Inclusive hay un trabajo de la Defensoría General de la Nación sobre este concepto, pero es de aplicación a la situación de Soledad Touzet: ‘Se vislumbra en determinadas mujeres por la relación especial que tienen con los narcotraficantes, de parejas, esposas o subordinadas, que a pesar que actúan en conocimiento de la ilicitud de sus actos lo hacen motivadas por la particularidad de las circunstancias en que están inmersas’. No podemos abstraernos de esta consideración”.

Manos derechas y colaboradores

Por otro lado, el fiscal adjunto Juan Podainy describió la responsabilidad de otras cuatro personas, dos de ellas de estrecha colaboración con el jefe de la banda.

Sobre Roberto Fabián Coronel:

-“Fue indagado, procesado y requerido a juicio como coautor de comercio agravado, por haber sido considerado asistente y colaborador en la distribución, resguardo y distribución”.

-“Coronel comienza a implicarse en este entramado criminal a partir de septiembre de 2023. Galarza lo ubicó en una segunda línea, inmediatamente después de Arialdi. Dijo que cumplía las órdenes emitidas por Airaldi. Es más, cuando tenía que realizar un viaje hablaba con Airaldi por miedos de un control que pudiera no tener. Airaldi, a un funcionario policial retirado, le daba esa cobertura, esa tranquilidad, en esa escucha en relación a ‘la caminera del puente’”.

-“Coronel tomó participación cuando Balcaza contaba que ya no tenía relación con Arialdi por ciertas desavenencias. Incluso Kranevitter (expareja de Airaldi) dijo que Coronel era el nuevo tránsfuga que tenía trabajando Leo”.

-Según una conversación entre Coronel y Airaldi hallada en un IPhone, “Luna dijo que además de secretario hacía transporte”.

-“Hubo distintos viajes realizados por Coronel, sobre los que dio una explicación deficitaria. Una noche le dice Airaldi ‘venite vos con Stoppelo, tienen que hacer un viaje con chasis, una viaje corto, venite ya, ahora, no demoren, andá mirando que el camino esté despejado por los camaradas de traje verde y marrón’. Coronel dijo que se trataba de un animal sin número de guía exigido por Senasa y que el temor de Airaldi era por Abigeato. Pero Airaldi se jactaba de sus fuertes vínculos con Abigeato”. En uno de los mensajes con otra persona, se lee: “No pasa nada, ven mis vehículos y miran para otro lado”, le dice Airaldi a otro hombre que le advierte por “los plagas” de Abigeato.

-“También los testigos de Coronel señalaron que los viajes de animales se hacían de día, no de noche”.

También, el fiscal Podhainy refirió numerosos mensajes en los cuales se refiere la actividad de Coronel tanto en el transporte de droga como en hechos de violencia encargados por Airaldi.

-“También le conseguía contactos en la Policía y gestiones en las fuerzas de seguridad. Trata de contactarse con jefe de la comisaría de Ramírez. Se jactaba de llevarle unas cosas a los muchachos de la Caminera. Dice ‘al jefe en mano se lo di, está de testigo mi primo que estaba de guardia’.

Sobre Juan Andrés Erbes:

-“Procesado por coautor de comercio agravado. Se le atribuye ser socio de Airaldi intervenir en el comercio de estupefacientes del bar Mandela, transporte, resguardo y venta de estupefacientes.

-“Un informe de Prefectura, señala que estaba vinculado a Airaldi, era de su máxima confianza, colaboraba con Coronel en el comercio de estupefacientes”.

El fiscal leyó numerosos mensajes en los cuales se evidencia el rol de Erbes no solo en la venta de drogas en el bar Mandela que él administraba, sino en las operaciones de narcotráfico mayores que realizaba Airaldi como un hombre de su máxima confianza.

Sobre Marino Martínez y Cristian Sánchez:

“Vienen requeridos a juicio como partícipes secundarios por comercio sin la agravante, atento que colaboraron en distintas maniobras en el comercio de estupefacientes. Aquí el bar juega un rol muy importante, utilizado para la comercialización de estupefacientes”.

En este caso, Podhainy también leyó numerosas comunicaciones entre los imputados y otras personas alusivas al narcomenudeo, más explícita o implícitamente, muchas veces hablando en forma encriptada.