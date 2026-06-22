Con una carta pública, directora de la Escuela Del Centenario de Paraná brinda explicaciones ante acusaciones

Tras el informe del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), en el que la actual vocal del Tribunal de Disciplina del Consejo General de Educación (CGE), Marcia Cáceres, denunció a tres funcionarias de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná por el presunto “cajoneo” de un expediente que pedía investigar situaciones de violencia contra un niño en la Escuela Del Centenario, la actual directora de la institución educativa envió a ANÁLISIS una carta pública para brindar su postura.

En la misma, también brinda explicaciones referidas a la denuncia que efectuaron los vecinos lindantes a la escuela por los inconvenientes que genera un convenio firmado con el Club Español que permite utilizar los patios de la entidad educativa para la práctica de futsal en horarios nocturnos.

A continuación, se publica textualmente la carta enviada:

CARTA PÚBLICA

Paraná, 21 de junio de 2026

A la comunidad educativa y a la opinión pública: Ante las recientes publicaciones periodísticas que utilizan mi imagen y pretenden manchar mi nombre, me veo en la obligación ética y profesional de romper el silencio para contar mi verdad. La realidad que se vive detrás de estas acusaciones difiere categóricamente de lo difundido en los medios, siendo el resultado de una persecución malintencionada y un constante abuso de poder.

En primer lugar, es imperioso aclarar que la relación con la anterior directora, Marcia Cáceres, estuvo marcada de manera sistemática por abuso de roles, funciones, y un constante hostigamiento y maltrato continuo hacia mi persona, el cuerpo docente y los propios padres de la institución. Tan grave ha sido esta situación que el 26 de diciembre de 2025 se presentó una denuncia formal contra ella por estos motivos; una denuncia que, llamativamente, sí fue paralizada de forma deliberada por la supervisión zonal hasta el 9 de mayo de 2026, donde recién fue caratulado bajo el Expte N° 3425445. El mismo llega a la escuela solicitando documental respaldatoria, y allí podemos constatar que con fecha 26 de mayo la supervisora realizó un informe unilateral de “desestimación y cierre definitivo de trámite” donde no constan otras firmas más que la de ella y la de Cáceres.

Este ensañamiento y maltrato continuo no se limitó únicamente a mi rol como profesional, sino que cruzó límites intolerables al alcanzar a mi propia familia. Mi hijo también fue víctima de este hostigamiento institucional durante el acto de cambio de banderas en diciembre pasado; en un claro gesto de desprecio, la entonces directora no esperó a que él recibiera su banda de primer escolta y prosiguió de inmediato con el resto de las banderas de ceremonias en las cuales sí tuvo la decencia de esperar a que todos realizaran su cambio de manera correspondiente. Luego, citó a los tutores junto al segundo escolta, para pedirle disculpas, cosa que no sucedió con mi hijo, reafirmando este hecho. Ante esta flagrante discriminación, se realizó una presentación formal ante la Dirección Departamental de Escuelas, la cual, para sorpresa de nadie, la supervisión también la mantuvo completamente quieta y paralizada hasta el mes de mayo. ¿Qué argumento va a esgrimir ahora la señora Cáceres ante esto? ¿Pretenderá decir que somos una familia violenta por el simple hecho de defender y proteger a nuestro hijo de sus atropellos?

Respecto al expediente N° 3282834 mencionado en las notas, la situación real aconteció de la siguiente manera:

El episodio fue tratado en una reunión con los tutores del menor, un encuentro que fue solicitado y gestionado exclusivamente por mí, a pesar de los constantes intentos de la directora Cáceres por dilatarlo.

Posteriormente, mantuvimos una reunión con todo el grupo de padres del grado al que concurría el alumno, donde se brindaron las explicaciones correspondientes y donde estuvo presente la supervisora.

Ignorando el diálogo con las familias, la directora Cáceres decidió, con clara animosidad, encuadrar el hecho bajo la Resolución N° 2274/11 CGE con el único objetivo de perjudicarme.

Frente a este pasado de hostilidad, hoy quiero transmitir absoluta tranquilidad y orgullo por el presente de nuestra institución. Actualmente se trabaja en un clima de profunda armonía, con diálogo, en equipo, sin maltratos ni persecuciones, un entorno donde el cuerpo docente y los directivos aunamos esfuerzos diariamente para hacer cosas en beneficio directo de la escuela. A diferencia de la gestión anterior, contamos con una Asociación Cooperadora plenamente aprobada y en regla bajo Resolución N° 892/26 (de fecha 15 de mayo de 2026), y con un convenio de futsal formalmente aprobado junto al Club Español de Paraná. Es totalmente falso y malintencionado afirmar que dicho convenio no está ingresado en el ámbito de la cooperadora; la transparencia de nuestra gestión está respaldada por documentos oficiales y existen actas específicas en el libro de actas de cooperadora que así lo aseguran.

Asimismo, es de estricto sentido de justicia destacar que el presidente del Club Español es una persona sumamente cuidadosa de la institución escolar y de sus necesidades. Su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa es constante y transparente; gracias a su predisposición y a su gestión incondicional, no solo coordinamos las actividades deportivas para nuestros alumnos/as quienes tienen la posibilidad de entrenarse con un importante beneficio en la cuota mensual y sin complicaciones en sus horarios; sino que también se han conseguido luminarias fundamentales para la escuela, demostrando con hechos concretos el excelente trabajo en equipo que realizamos de forma articulada por el beneficio edilicio y la seguridad de nuestros estudiantes. Se ha utilizado de forma maliciosa e inconsulta una fotografía de mi rostro en los medios de comunicación. Dicha imagen fue extraída de la página oficial de la DDE/CGE y corresponde al acto de toma de posesión de cargos directivos. En esa ocasión, las autoridades se fotografiaron con todos los docentes que asumían; se trata de una imagen meramente circunstancial y la única relación que me une a las personas allí presentes es de estricto orden jerárquico y administrativo.

Por todo lo expuesto, invito formalmente a quienes quieran acercarse personalmente a la escuela para constatar la documentación, hablar con la comunidad y confirmar todo lo que aquí digo. No tengo nada que esconder, continuaré trabajando con profesionalismo como toda mi vida lo he hecho. Me avalan 24 años de antigüedad intachables en la docencia. Mi legajo en el sistema SAGE es de acceso público para las autoridades y demuestra una trayectoria impecable, construida bajo el respeto absoluto a los derechos de los alumnos y el compromiso con la educación pública. No permitiré que una maniobra de desprestigio y ensañamiento personal y laboral destruya una carrera construida con honestidad y vocación.

Hergenreder, María Eugenia

26.784.824