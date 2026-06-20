Millonario decomiso en un allanamiento a un coto de caza entrerriano

Prefectura secuestró armas, municiones y numerosos trofeos de fauna silvestre en un allanamiento en Gualeguaychú.

En la tarde de este viernes, se concretó un segundo allanamiento a un coto de caza ubicado en Costa Uruguay Sur denominado “Médano Salvaje", administrado por "De Bernardis Hunting", según la denuncia que consta en la Justicia Federal.

Esta vez, el procedimiento judicial se concretó sobre la avenida Urquiza al oeste al 2900, en un galpón donde se secuestraron una enorme cantidad de piezas relacionadas al allanamiento efectuado el 10 de junio pasado, que adelantó R2820.

Nuevamente, fue el personal de la Prefectura Naval Gualeguaychú la responsable de concretar el allanamiento en el marco de una investigación judicial que permitió secuestrar un importante arsenal, miles de municiones, trofeos de caza, ejemplares taxidermizados y diversa documentación de interés para la causa.

El valor estimado de los bienes secuestrados asciende a más de 1.326 millones de pesos.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia a cargo de Hernán Viri en una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Pedro Rebollo, se realizó con la participación de especialistas de la Brigada de Control Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Como resultado, se identificó a un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

Asimismo, los efectivos de la Prefectura incautaron una importante cantidad de trofeos de caza y elementos vinculados a fauna silvestre, entre los que se destacan decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta.

Durante la requisa también se secuestró documentación de interés, dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico, entre otros elementos relacionados a la causa.

Las tareas se extendieron hasta la noche, tras el traslado de un camión lleno de elementos secuestrados desde Urquiza al Oeste hasta la sede de la fuerza en Costanera.