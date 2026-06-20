El mensaje de Máximo en el banderazo por CFK: “Los que hablan de unidad no son capaces de ir a verla”

A un año de la detención de Cristina Kirchner, el sector más cercano a la expresidenta realizó este sábado un acto con un banderazo en Parque Lezama, con el objetivo de renovar el reclamo por su inocencia y libertad. El diputado Máximo Kirchner, único orador del evento, dio un mensaje sumamente crítico hacia la interna del peronismo señaló a los que “ni siquiera van a verla” a San José 1111, e ironizó: “Quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras”.

Con cánticos de “Vamos a volver”, una primera entonación del aria Aurora y el himno nacional argentino, se dio inicio formal del acto, con las palabras del dirigente de La Cámpora, que criticó a los dirigentes que, según él, han intentado apartar a CFK de los espacios de conducción del PJ.

“Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, afirmó el legislador al aludir al escenario electoral. En un mensaje dirigido claramente al gobernador Axel Kicillof, cuestionó: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”. En el mismo pronunciamiento, agregó: “Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”.

“El problema es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, expuso. Y añadió: “Muchas veces durante este año hemos visto y escuchado que algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina, transformados en ser consultores y olvidados de ser militantes.”

En otro pasaje, Máximo Kirchner volvió a apuntar contra el perfil de aquellos que buscan desplazar a CFK en su liderazgo: “Si alguno piensa que esa mujer que le dio 8 años a la Argentina desde la presidencia resta votos, quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso nacional argentino.”

Uno de los puntos más candentes apuntó a la actitud de los mandatarios del peronismo que pactan con el Gobierno, como los “gobernadores como Jalil para Catamarca, que dio quórum a la reforma laboral que le quita derechos, oportunidades y futuro a millones de argentinos y argentinas”. “No sostienen ni una unidad básica, no marchan ni organizan ninguna jornada solidaria”, resaltó.

En ese marco, reivindicó la conducta de su madre frente al poder económico, porque “nunca va a dar la manito y hacer el muertito ante el poder económico. No lo hizo y no lo hace, y nunca le van a arrancar una decisión y una palabra en contra de su pueblo.”

Y recordó, además, su rol en la recuperación de empresas estratégicas, aún con el conocimiento que eso tendría consecuencias penales: “El día que ejerció la presidencia y recuperó las AFJP para los argentinos y argentinas, y recuperó AySA, y YPF, Vaca Muerta, y se le paró de manos a los fondos buitres, sabía cuál era su destino y aun así no la pudieron doblegar.”

En su discurso, el legislador reiteró la necesidad de la “unidad” peronista pero sin repetir errores del pasado. “Es uno de los puntos centrales respecto de cómo construir la unidad en Argentina; no sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”, advirtió.

“Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué la vamos de dirigentes? Y si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes necesitan”, alertó Máximo Kirchner. En lo que pareció otra referencia al gobernador bonaerense, el legislador expresó: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”.

“Hace un año la compañera Cristina Fernández de Kirchner nos decía muy claro en las puertas del PJ que podían meterla presa pero que las jubilaciones de los argentinos que habían trabajado toda la vida no solo no iban a mejorar sino que iban a empeorar”, manifestó. “Más allá de los odios políticos que haya, si no se revelan ante lo que está pasando, solo habrá más tristeza y desamparo”, afirmó.

“Es necesario que en la Casa Rosada vuelva a haber alguien que no ponga sus intereses personales a lo de la gente. Hay un pueblo que tiene sed de futuro y de trabajo”, concluyó Kirchner.

El evento, que comenzó poco después de las 15.30, inició con un video con testimonios y comentarios de cariño de personas, quienes reflejaban el contraste por el malestar con la situación económica actual y los gobiernos de CFK. En la secuencia, los seguidores dejaron expresado su apoyo con la expresidenta y el reclamo para que sea liberada.

Entre ellos, los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Juani Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y Leonardo Boto (Luján). También estuvieron presentes el diputado nacional Juan Grabois, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el ex gobernador de Chaco y senador nacional, Jorge Capitanich, y el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

La convocatoria volvió a exponer la centralidad que el cristinismo le asigna al reclamo por la situación judicial de la ex mandataria. Luego, se movilizó la militancia hacia San José 1111, el edificio donde Kirchner cumple su detención, para manifestar su apoyo.

Para la mayoría de los asistentes, la figura de Cristina Kirchner sigue siendo clave para cualquier armado opositor de cara al 2027, al considerarla la dirigente con mayor caudal de votos aún en prisión.

La discusión sobre el rol de Cristina Kirchner viene generando permanentes divisiones al interior del peronismo. De un lado, están quienes defienden su conducción y consideran que su liderazgo es indispensable. Del otro, sectores justicialistas que reconocen su peso político, pero buscan mayor autonomía e incluso disputar la conducción, como el gobernador Axel Kicillof, el senador sanjuanino Sergio Uñac y sectores del peronismo federal, que se anotaron para incidir en la competencia de 2027.

Las fricciones internas en el peronismo obstaculizan el armado de una coalición amplia, condición considerada necesaria para enfrentar a los sectores antiperonistas. En la última elección, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO consolidó un bloque opositor con alta capacidad de movilización electoral, lo que obliga al peronismo a buscar acuerdos que trasciendan las disputas internas.

Profundización de la deuda, justicia fiscal y el rol del Estado

En su mensaje, Máximo Kirchner se refirió también a la deuda externa y el acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional, al afirmar que “no hay manera de que la mayoría de los argentinos y las argentinas vivan mejor si la deuda externa argentina no es reestructurada”. Sostuvo que “no hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y al mismo tiempo prometerle a la gente que tendrá mejor educación, salud, acceso a la tierra y a la vivienda”.

Infobae