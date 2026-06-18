La cantante colombiana Shakira se sumó a la larga lista de famosos que celebraron el hat-trick de Leo Messi en el partido debut de la Selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026.

La barranquillera volcó su emoción en redes sociales y compartió el posteo que el capitán del seleccionado argentino publicó en su cuenta de Instagram.

"Magia pura", escribió la intérprete de Dai Dai, la canción oficial de la FIFA para este campeonato de fútbol.

Shakira elogió a Leo Messi tras su hat-trick contra Argelia: “Magia pura” Su definición del astro argentino dejó ver que la colombiana no solo hincha por su país, sino que pone sus fichas en el equipo argentino.

Shakira modeló las prendas de su merch oficial En el marco de su gira por Norteamérica, la colombiana presentó las nuevas prendas oficiales de su merchandising, disponibles en cada uno de sus shows por Estados Unidos.

Remeras, pañuelos, faldas y camisetas con la canción oficial de la FIFA están a la venta en su página oficial.

Fuente: Noticias Argentinas.