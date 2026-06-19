General Alvear: la lluvia dejó intransitables los accesos y la escuela primaria se quedó sin clases otra vez

Los vecinos de General Alvear siguen reclamando que sin accesos asfaltados y debido a las lluvias de este jueves, la Escuela NINA N°8 “23 de Diciembre” volvió a suspender las clases este viernes, informaron a ANÁLISIS.

En comunicación con ANÁLISIS, los vecinos de la localidad plantearon que “hoy nuevamente, debido a la lluvia de ayer jueves, los alumnos de la escuela no tuvieron clases”. Remarcaron asimismo que “esta situación se viene dando hace años y en situaciones como lluvias, gran humedad, neblinas, o posibles tormentas, los docentes no llegan a la escuela y quienes se ven siempre perjudicados son los niños del pueblo, la mayoría hijos de trabajadores, que también asisten al comedor escolar”.

Vale destacar que el pasado 5 de junio, ANÁLISIS se hizo eco del pedido de los vecinos al gobierno provincial para que se asfalte al menos uno de los caminos de acceso a la localidad.

General Alvear cuenta con dos accesos, uno de tierra y otro de broza, ambos en pésimas condiciones, y por ello desde 2023 se viene sosteniendo el reclamo por asfaltado, el que se fundamenta en las serias dificultades que afronta la población de la localidad para desarrollar su vida cotidiana, además de los accidentes –algunos fatales- que se produjeron en los ingresos. Presentaron un pedido de audiencia urgente al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

Tras la fuerte lluvia que durante toda la jornada precipitó en toda la región, quedó en evidencia la gravedad de la situación y la pertinencia y urgencia del reclamo vecinal para que se asfalten los accesos.