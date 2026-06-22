La Hendija Ediciones presenta una publicación sobre corporalidades e intervención social

El autor y especialista Cristian Juan Pablo Pinedo Arcuri llevará a cabo la presentación de su reciente obra titulada CuerpEs en movimiento como interpelación de los procesos de intervención del Trabajo Social este martes 23 de junio a partir de las 18:30 a través de una transmisión en vivo por la plataforma Facebook Live de la editorial La Hendija Ediciones. La actividad se desarrollará de forma virtual y remota con acceso libre para profesionales, estudiantes y el público general interesado en las disciplinas de las ciencias sociales.

El escritor y el sello editorial pretenden que el lanzamiento genere un espacio de debate académico que sitúe a las corporalidades y las diversidades en el centro de la reflexión profesional, ofreciendo categorías de análisis que permitan repensar los fundamentos éticos, políticos y metodológicos del Trabajo Social contemporáneo frente a los desafíos institucionales actuales.

El contenido del libro propone un recorrido que vinula los debates teóricos de la disciplina con las experiencias concretas de la práctica profesional en los territorios. La tesis del autor plantea que las intervenciones institucionales y comunitarias no se desarrollan en el vacío, sino que se inscriben directamente sobre cuerpos atravesados por historias particulares, relaciones de poder de género y de clase, y dinámicas institucionales complejas.

La obra de Pinedo Arcuri introduce una serie de preguntas orientadas a la problematización de la práctica cotidiana de los trabajadores sociales en la región para cómo se configuran los abordajes técnicos cuando se reconocen activamente las corporalidades diversas y de qué manera estas dinámicas interpelan los modos históricos de intervenir en la sociedad.

Durante la transmisión en directo, los participantes tendrán la posibilidad de formular preguntas y comentarios por escrito para establecer un intercambio con el expositor.