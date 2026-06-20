Casi 2 mil alumnos prometieron lealtad a la bandera en plaza Mansilla de Paraná

Este sábado 20 de junio, la Plaza Mansilla fue el escenario del acto central de promesa de lealtad a la bandera nacional.

La convocatoria abarcó a estudiantes de 4º grado de todas las escuelas primarias de la capital provincial.

La organización se realizó de manera articulada entre la Vicegobernación de la provincia, el Consejo General de Educación (CGE), la municipalidad de Paraná y los representantes de los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Encabezaron el acto la vicegobernador Alicia Aluani y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

Por su parte, los excombatientes tuvieron una participación central en el evento, ya que fueron los encargados de tomar la promesa a los alumnos, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N.º 11.197.