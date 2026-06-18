“Entre Ríos sin Corrupción” convocó a un conversatorio sobre Ficha Limpia, ética pública y transparencia

Imagen de archivo de Gastón Ignacio Marra, quien conversará sobre un aspecto clave para una mejor calidad democrática: la Ficha Limpia.

La organización civil “Entre Ríos sin Corrupción” convocó para el próximo 25 de junio, a las 19:30, en la Biblioteca Popular de Paraná, un conversatorio destinado a reflexionar sobre uno de los temas que más debate ha generado en los últimos años dentro de la agenda institucional argentina: la denominada “Ficha Limpia”.

La actividad contará con la participación de Gastón Ignacio Marra, empresario y activista cívico reconocido por haber impulsado -junto a diversos sectores de la sociedad civil-, la incorporación de este concepto en distintos proyectos legislativos vinculados con la ética pública y la transparencia gubernamental.

La iniciativa se inscribe en un contexto nacional y provincial en el que la discusión sobre los estándares de integridad exigibles a quienes aspiran a ocupar cargos públicos continúa generando controversias jurídicas, políticas y constitucionales. Al mismo tiempo, refleja la creciente participación de organizaciones ciudadanas que buscan incidir en la formulación de políticas públicas vinculadas con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

Más allá de las discusiones técnicas, la convocatoria organizada por “Entre Ríos sin Corrupción” pone de manifiesto una tendencia creciente: la incorporación de la ética pública como una demanda sostenida de amplios sectores de la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, la entidad destacó que “hablar de Ficha Limpia es hablar de ética pública, transparencia e instituciones más confiables”. La afirmación refleja una visión según la cual la calidad democrática no depende exclusivamente de los procedimientos electorales, sino también de la confianza que los ciudadanos depositan en quienes ejercen funciones públicas.

Otro aspecto relevante del encuentro que impulsa “Entre Ríos sin Corrupción” - el próximo 25 de junio, a las 19:30, en la Biblioteca Popular de Paraná- será la reflexión sobre el rol de la ciudadanía en los procesos de elaboración legislativa.

“Las leyes no se construyen sólo en los recintos: también se impulsan desde una ciudadanía activa, informada y comprometida”, sostuvo la organización convocante al difundir la actividad.

La afirmación remite a una transformación observable en numerosas democracias contemporáneas, donde organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, universidades y movimientos ciudadanos participan cada vez más activamente en la definición de agendas públicas.