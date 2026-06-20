Lo que no se vio del acto en Rosario: abrazos, gestos y el reencuentro de Bullrich con Adorni

“¡Presidente, Presidente, Presidente!”. A metros del espacio en el que se encontraba Javier Milei y todos los invitados de protocolo, un grupo de seguidores del mandatario comenzó a vitorearlo mientras daba su discurso. El canto comenzó como respuesta a una serie de insultos que bajaron de las colinas del Monumento Histórico Nacional a la Bandera, donde esta mañana se desarrolló una celebración -cargada de política- por el 20 de junio.

La expectativa estaba en la reaparición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de sus declaraciones de la semana pasada, en las que justificó su incremento patrimonial. Asimismo, otra de las figuras esperadas era la vicepresidenta Victoria Villarruel, que forzó su presencia en el acto y logró ser invitada por el gobernador Maximiliano Pullaro luego de que la Casa Rosada volviera a negarle cualquier tipo de convocatoria.

Villarruel llegó sola con sus colaboradores al Monumento. Solo fue saludada por invitados de la provincia y algunos legisladores nacionales. Los dirigentes oficialistas (que hablan con ella en privado) la eludieron como si fuera una mancha venenosa: y es que desde temprano ya había alfiles mileístas haciendo guardia a la espera de Milei.

Antes, a bordo de un avión militar, llegaron a la ciudad de Rosario todos los integrantes del Gabinete. Adorni arribó acompañado de varios ministros y, custodiado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue abordado por la senadora Patricia Bullrich, quien no escatimó en críticas a su figura durante las últimas semanas, sugiriendo que debe dar un paso al costado. Aun así, ambos mantuvieron una conversación de casi cinco minutos, a la que una de las partes calificó de “tranquila”. Ambos estuvieron a metros de Villarruel, que fue esquivada por los dos.

Javier Milei ingresó minutos más tarde junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al lado suyo estaba la diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza de Santa Fe, Romina Diez, quien es la encargada de armar el territorio provincial para los hermanos libertarios. No se habla de que vaya a ser candidata a gobernadora: muchos sugieren que quiere ser senadora. Pero la política es dinámica.

Al llegar, Milei abrazó a todos sus alfiles que estaban en primera fila, incluidos Bullrich y Adorni. El gesto de la Casa Rosada se cumplió y fue un nuevo apoyo hacia el jefe de Gabinete, quien ayer le fue encontrado reemplazo en la Vocería Presidencial. En diálogo exclusivo con Infobae, Villarruel asestó contra la cúpula del Gobierno: “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo”.

Julián Alvez/Infobae