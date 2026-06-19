Pasinatto participó en Buenos Aires de la presentación de la campaña “Entre Ríos, Sede Oficial del Invierno”

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, participó este viernes en la ciudad de Buenos Aires de la presentación de la campaña turística “Entre Ríos, Sede Oficial del Invierno”, una iniciativa destinada a posicionar a la provincia como uno de los destinos más atractivos para la temporada invernal.

Durante la actividad, que reunió a autoridades provinciales, representantes del sector turístico y dirigentes de distintos municipios entrerrianos, se dieron a conocer las propuestas y atractivos que ofrecerá la provincia durante las vacaciones de invierno.

A través de sus redes sociales, Pasinatto destacó la importancia de acompañar este tipo de acciones de promoción. “Hoy acompañé en Buenos Aires la presentación de la campaña ‘Entre Ríos, Sede Oficial del Invierno’, una propuesta que busca promocionar a nuestra provincia como uno de los destinos elegidos para esta temporada”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la necesidad de respaldar iniciativas que contribuyan al crecimiento de las localidades entrerrianas. “Seguimos acompañando y apoyando las iniciativas que fortalecen el desarrollo de Entre Ríos, generando oportunidades para cada una de nuestras comunidades”, sostuvo.