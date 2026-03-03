Concordia: falleció un motociclista tras perder el control y caer debajo de un colectivo

El lamentable siniestro se produjo en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó, en la ciudad de Concordia.

Un motociclista de 65 años falleció este martes al mediodía tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó, en la ciudad de Concordia.

El hecho se registró minutos antes de las 13 y tuvo como protagonistas a una motocicleta Motomel 125 cc tipo Cross y la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda., correspondiente a la Línea 1 del transporte urbano.

La víctima fue identificada y de acuerdo con las primeras reconstrucciones, el motociclista circulaba por calle San Lorenzo en sentido Oeste-Este, por el carril derecho. Según manifestaron testigos presenciales, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que se encontraban detenidos aguardando la habilitación del semáforo.

Por causas que aún se investigan, el conductor de la motocicleta habría perdido el control del rodado y cayó sobre la calzada, quedando debajo del colectivo justo en el momento en que la unidad inició su marcha tras el cambio de luz. El ómnibus lo arrolló, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Desde el Hospital “Delicia Concepción Masvernat” se confirmó que el hombre ingresó sin signos vitales y que el deceso se produjo por paro cardiorrespiratorio. El médico policial, Martín Fenoglio, examinó el cuerpo y constató el fallecimiento en la morgue hospitalaria.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda y de la División Policía Científica, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y del fiscal Tomás Tscherning, quienes dispusieron las medidas de rigor para determinar con precisión la mecánica del hecho.